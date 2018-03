GBai critica una posición "sectaria" de UPN sobre las víctimas de ETA y UPN dice que "miserable" es quien les llama así

Publicado 12/03/2018 13:31:18 CET

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, ha criticado una posición "sectaria" por parte de UPN y PPN en relación con las víctimas de ETA y el presidente de UPN, Javier Esparza, ha dicho que "quien es un miserable es quien realiza esas declaraciones, el señor Martínez".

En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, el regionalista Javier Esparza ha manifestado que "UPN está con las víctimas del terrorismo, con las víctimas navarras del terrorismo; UPN tiene dos víctimas entre sus filas y las familias de esas víctimas de UPN decidieron acudir al acto del domingo y no del sábado y UPN va a estar acompañándolas, siempre".

Según ha indicado, UPN no es por ello un partido sectario, como le ha dicho Geroa Bai, "quien es un miserable es quien realiza esas declaraciones, el señor Martínez".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha indicado que en el acto del Gobierno foral del sábado por las víctimas del terrorismo "estuvimos por primera vez representadas todas las instituciones de Navarra, la sociedad civil y algunas víctimas, no estuvieran todas, como nunca están todas en ningún sitio, pero estuvieron algunas víctimas de ETA, de los comandos autónomos anticapitalistas, tan víctimas como cualquier otra".

Martínez ha "lamentado" la ausencia de UPN y PPN en dicho acto, que "con su posición sectaria volvieron a demostrar que las víctimas les interesan en la medida en que benefician a sus intereses partidistas". "Estoy seguro de que todos los grupos estaremos unidos en actos en relación con las víctimas", ha dicho, para indicar que Geroa Bai también estuvo en el acto de las víctimas del domingo.

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha opinado que "hay quien está más interesado en imponer un relato basado en la lectura de vencedores y vencidos que en superar las consecuencias de un conflicto y evitar más sufrimiento". "Nosotros vamos a defender siempre una visión global e inclusiva de todas las víctimas", ha dicho, para señalar que "no vamos a aceptar que haya unas víctimas de primera y otras de segunda, todas tienen derecho a la memoria, a la justicia y a la reparación".

Araiz ha indicado que con la presencia de EH Bildu en el acto organizado por el Gobierno para las víctimas del terrorismo el sábado "quisimos hacer una aportación en positivo" y "con esa misma lógica acudimos a arropar a la familia de Xabier Rey", miembro de ETA que falleció la semana pasada en una cárcel de Cádiz.

Desde Podemos, Carlos Couso ha "lamentado" que "se siga tratando de hacer una utilización de las víctimas del terrorismo para generar una división social y sacar réditos políticos". "Hay que reconocer a todas las víctimas de todos los terrorismos", ha apuntado, para indicar que acudieron al acto del Gobierno porque "emplazaba a la unidad de la sociedad navarra a través de sus representantes" y "era el más aglutinador".

Preguntado por quién cree que hace una utilización de las víctimas, Couso ha señalado que "el hecho de no ser capaces de que haya actos unitarios indica que puede haber esa utilización; nadie entiende que no seamos capaces de hacer un acto conjunto todas las fuerzas". "Es algo que hay que revisar", ha opinado.

La socialista María Chivite ha manifestado que el Partido Socialista "estará siempre en cualquier acto de reconocimiento a las víctimas" y ha señalado que "le pedíamos al Gobierno foral que reconociera que fue injusta la violencia terrorista y creo que tanto la presidenta del Gobierno, el presidente del FNMC y la presidenta del Parlamento fueron bastante contundentes y el acto fue contundente en la deslegitimación de ETA".

Ha añadido que también acudieron al acto del domingo de las víctimas, que "piden lo mismo que el Partido Socialista, que el trabajo de la convivencia se debe basar en un relato crítico de la injusticia producida y del daño causado".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha compartido lo que pidieron las víctimas de ETA y es que "no hay que blanquear a ETA" y "no lo vamos a hacer". "Sí queremos dejar claro la hipocresia de algún parlamentario, del señor Araiz que acudió al acto del sábado cuando no condena la violencia de ETA". Y ha criticado que la presidenta Barkos no acudiera al acto del domingo.

Beltrán ha indicado que el Gobierno foral "aparentemente quiere estar con las víctimas de ETA pero a la vez quiere blanquear el relato". "Quiere diluir el mensaje de que todas las víctimas son iguales", ha dicho, para censurar que "no quieren hablar de víctimas en concreto". "La mayor hipocresía es un Gobierno que cogobierna con quienes siguen amparando los crímenes de ETA, es ilegítimo", ha dicho, para señalar que "no tiene legitimidad lo que diga Barkos acerca de las víctimas mientras no saque del Gobierno a Bildu".

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que el Gobierno foral "cumplió con el trabajo que debe hacer" y trabaja "en el reconocimiento, en la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA".

A su juicio, fue un "acto claro y firme de compromiso con las víctimas, sin doblez, sin ambigüedad, con contundencia y firmeza". "Fue un acto muy positivo el del sábado y en ese sentido hay que seguir trabajando", ha comentado.