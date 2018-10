Geroa Bai aboga por una mayoría amplia para aprobar la oficialidad del euskera en toda Navarra y el PSN se opone

Publicado 10/09/2018 13:32:58 CET

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha señalado que le gustaría una mayoría de al menos 33 parlamentarios para que se aprobase la oficialidad del euskera en toda Navarra, mientras que EH Bildu ha indicado que "con voluntad política se podrían materializar en esta legislatura algunos pasos" en el camino de oficializar el euskera en toda la Comunidad, algo a lo que se opone el PSN.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que su coalición defiende "la oficialidad del euskera en todo Navarra y este es un tema de mayorías políticas". "Si hubiera mayoría política suficiente no tendríamos ningún problema en modificar la ley del Euskera", ha indicado.

No obstante, ha manifestado que "una modificación de este calado tiene cosas que analizar: si es modificar la Lorafna, especificar qué queremos decir con oficialidad del euskera en toda Navarra porque el respeto a la realidad socio lingüística de la Comunidad es fundamental". "Nos gustaría que la mayoría parlamentaria fuera de más de 26", ha dicho, para precisar que al menos fuera una mayoría de 33 representantes.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que se está trabajando en la comisión especial sobre la ley del Euskera "para ver si hay alguna posibilidad de avanzar" hacia la oficialidad del euskera y "nosotros estamos dispuestos a analizar qué posibilidades hay y pueden darse pasos intermedios". "Si no hay posibilidad, la comisión cerrará pero no será trabajo en balde porque servirá para argumentar muchas cosas. Con voluntad política se podrían materializar en esta legislatura algunos pasos", ha dicho.

Además, sobre el euskera, ha comentado que van a preguntar al Gobierno foral acerca de que "en la zona no vascófona se sigue despreciando el euskera y se valora el conocimiento de otros idiomas extranjeros". "Se presentaron quejas ante el Defensor del Pueblo y éste manifestó su discrepancia con el criterio del Gobierno y que la lengua de Navarra debe estar valorada", ha dicho, para añadir que quiere conocer "qué opina el Gobierno sobre esto y qué va a hacer para resolver esta realidad".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha indicado que la ley del euskera es ley básica y "el PSN no va a aprobar la oficialidad del euskera en toda Navarra". "No vamos a apoyar una modificación que vaya en contra de la realidad sociolingüística de nuestra Comunidad porque no tiene ningún sentido que en algunos municipios de esta Comunidad sea oficial el euskera cuando el conocimiento o uso de esta lengua es prácticamente nulo", ha afirmado.