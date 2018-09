El Gobierno foral fija el techo de gasto no financiero para 2019 en 4.018 millones, 129,2 millones más que este año

Publicado 12/09/2018 12:35:56 CET

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha fijado el techo de gasto no financiero para el año 2019 en 4.018 millones de euros, 129,2 millones más que en el presupuesto de 2018, lo que supone un incremento del 3,32%. De ellos, 229 millones corresponden al Fondo de Haciendas Locales y 566 millones a la Aportación al Estado por lo que, descontadas estas transferencias entre administraciones, el límite de gasto no financiero es de 3.222,6 millones, es decir, un 3% superior al límite de gasto de 2018.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, quien ha indicado que la cuantía se ha fijado a la vista de las previsiones macroeconómicas para Navarra, la mejora de las estimaciones de recaudación para el próximo año y las obligaciones de deuda y de déficit previsto, que no podrá superar en 2019 el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad foral.

Concretamente, Hacienda Tributaria prevé recaudar en 2019 unos ingresos no financieros de 3.973 millones de euros. A ellos, se suman 23,2 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional y 21,6 millones que constituyen el límite máximo para cumplir el objetivo de déficit. La reducción del objetivo de déficit del 0,4% de 2018 (82,7 millones) al 0,1% de 2019 (21,6 millones) limita el techo de gasto en 61 millones con respecto al año anterior, ha precisado Aranburu.

El Gobierno foral estima en un 2,7% el crecimiento del PIB real que experimentará Navarra el próximo año. Por otra parte, el Gobierno prevé un crecimiento del empleo en torno al 2,8% para este año 2018 y del 2,2% para 2019.

Aranburu ha indicado que "a partir de ahora queda un importantísimo trabajo que es repartir este techo en las distintas partidas presupuestarias". "Con el cuatripartito se viene hablando del Presupuesto durante todo el ejercicio, pero también en el propio Gobierno y los departamentos van haciendo sus previsiones", ha expuesto, para señalar que no ve más dificultades que otros años.

El consejero ha detallado que "una gran parte del Presupuesto está comprometido porque las grandes tendencias, los compromisos y los gastos obligatorios condicionan mucho la capacidad de discrecionalidad".

Mikel Aranburu ha manifestado que "cuanto más apoyo parlamentario tenga un proyecto, mejor". "Hasta ahora la negociación presupuestaria ha sido con el cuatripartito, las reuniones siguen siendo con el cuatripartito y parece ser que pueda ser de otra manera pero no puedo decir lo contrario", ha expuesto.

Así, la portavoz del Gobierno foral, María Solana, ha indicado, sobre el PSN, que "en el Presupuesto anterior hubo un acercamiento por el PSN al Gobierno y se les explicó que los Presupuestos se negocian y se votan en el Parlamento y el PSN tendrá que hacer ese trabajo en el Parlamento".

Según ha dicho, "lo que nos ha demostrado la andadura de esta legislatura del PSN es que ha tenido dificultad incluso para llegar a una abstención ante unos Presupuestos del Gobierno del cambio". "No sé cuánto podrá cambiar y no sé si el hecho de estar en año electoral va a ser determinante para que el PSN abandone la posición que ha compartido con el resto de la oposición, UPN y PPN, y se quiera acercar a unas posiciones más progresistas o no", ha expuesto.

Sobre la división interna dentro del grupo de Podemos, María Solana ha indicado que "las personas con las que tenemos que conversar y debatir siguen siendo las mismas, por lo que si va a suponer un esfuerzo mayor, no se... llevamos negociando en este Gobierno Presupuestos por ejemplo con Laura Pérez desde el inicio de legislatura". "Continuaremos así a pesar de que de la otra parte de Podemos haya también una persona en la mesa de negociación", ha indicado.

TRAMITACIÓN

Una vez fijado el límite de gasto, los departamentos elaborarán durante las próximas semanas sus propuestas de gasto para 2019. Una vez recibidas las propuestas, el Gobierno de Navarra aprobará el anteproyecto de Presupuestos para 2019 y lo remitirá al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión de Régimen Local para su dictamen, paso éste previo a la aprobación del documento como proyecto y su remisión al Parlamento de Navarra para su debate.