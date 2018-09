El Gobierno de Navarra espera que prospere la proposición de ley de Policías porque será "positivo para todos"

Publicado 05/09/2018 12:54:34 CET

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha esperado que prospere en el Parlamento la proposición de ley de Policías registrada este miércoles por Geroa Bai y EH Bildu, ya que "va a ser positivo para todos".

Solana ha afirmado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que la falta de un "consenso" sindical fue "una de las principales cuestiones que se argumentó y que impidió de alguna manera que el proyecto del Gobierno avanzara". Y ha destacado que "si ahora lo hay, o hay una mayoría sindical que apoya este proyecto, si ha de ser vía proposición de ley, que sea".

Según ha expuesto la portavoz del Ejecutivo foral, entienden que si la proposición de ley se ha presentado es porque los proponentes "creen que cuentan con el apoyo necesario para que prospere, y desde luego de aquí esperamos que prospere", ha destacado.

"Lo esperamos desde el Gobierno, y me consta que desde Policía Foral, porque creemos que la situación debe cambiar. Y si esta es la mejor forma, si lo han considerado ahora habiendo hecho otro debate a partir de aquel momento en el que no prosperó el proyecto del Gobierno, y en el que se ha sumado un apoyo sindical que era una cuestión 'sine qua non' para algunos, pero importante sin duda para todos, bienvenido sea", ha zanjado.