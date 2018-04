Goñi lamenta que "no se valore el esfuerzo de quien que trató de convertir a Navarra en pionera y una referencia"

Publicado 18/04/2018 19:03:57 CET

La comparecencia de Goñi en el Parlamento continuará el 27 de abril tras ocho horas de sesión este miércoles

El exdirector general de Caja Navarra ha lamentado que "no se valore el esfuerzo pionero de alguien que trató de convertir a Navarra en pionera y una referencia".

Goñi ha reprochado que se "juzgue con severidad los esfuerzos de gente que aspira por hacer algo por su tierra". "Si luego tiene que venir aquí a dar cuentas no se qué imagen vamos a dar", ha añadido. "No hemos robado, no hemos matado, no hemos hecho nada más que ponernos al frente de un proyecto", ha insistido.

Enrique Goñi ha comparecido este miércoles durante ocho horas en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral. Ha sido la segunda sesión de su comparecencia en la Cámara, que comenzó el pasado viernes y que ha requerido ampliar el calendario por la duración del interrogatorio de los grupos.

El viernes pasado UPN formuló sus preguntas y sólo dio tiempo a que Geroa Bai iniciara su cuestionario. En la segunda sesión, la coalición nacionalista ha terminado su interrogatorio y no ha dado tiempo a la intervención de más grupos.

La comparecencia de Goñi se ha suspendido poco antes de las siete de la tarde y continuará el próximo 27 de abril. La larga duración de estas sesiones ha obligado a su vez a posponer la comparecencia prevista para este viernes con Lorenzo Riezu, antecesor en el cargo de Enrique Goñi, y con Manuel López Merino, exdirector de Caja Municipal de Pamplona.

Enrique Goñi ha destacado que el Banco de España "siempre dio respaldo al proyecto de Banca Cívica -en el que participó la entidad navarra-, en el sentido de que lo consideraba no solo viable, sino prosperable, y que los socios eran complementarios".

Así, ha citado un informe del Banco de España que recoge que "la integración es una opción adecuada y razonable, el plan de Banca Cívica se considera consistente y razonablemente viable, la capacidad del equipo se considera adecuada, y las entidades integrantes pueden calificarse de fundamentalmente sólidas".

El parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha afirmado que el informe del Banco de España "demuestra" que "la decisión estaba tomada" y que "no había un plan concreto". "Me da la sensación de que el Banco de España se entera 15 días antes de la integración de Caja Sol" en Banca Cívica, ha planteado Martínez que se ha preguntado si en este plazo "fue capaz de hacer el plan completo".

Goñi le ha pedido a Martínez que "no dramatice" y ha destacado que la operación de Banca Cívica "fue aprobada" y ha sido considerada "sólida, solvente y fiable", lo que, ha resaltado, quiere decir que "solventamos todas las carencias de fondo y de forma".

Durante su comparecencia este miércoles, Enrique Goñi ha ratificado algunas de las afirmaciones que ya hizo el viernes y ha asegurado que Caja Navarra "no ha desaparecido, se ha transformado". "Si hubiese desaparecido, se habría extinguido, se habría liquidado, la obra social no sería puntera, la fundación no sería la séptima de España por patrimonio. La web de la fundación menciona doce veces que ha sido una transformación", ha afirmado.

Además, Enrique Goñi ha afirmado que "no se puede aceptar que la Caja tuviese debilidades de solvencia, no las tuvo, no lo dijo el supervisor, ni el mercado, ni los auditores, ni Fitch, ni la CNMV", y ha manifestado que esta idea sobre debilidad en la solvencia ha sido "frustrada por la realidad".

LAS RETRIBUCIONES

La sesión de este miércoles también se ha dedicado a hablar de los ingresos de Enrique Goñi. El exdirector general ha defendido que introdujo "transparencia" en las retribuciones de la entidad financiera al eliminar el cobro de dietas en las sociedades participadas, mientras Geroa Bai le ha acusado de "multiplicar por diez" sus ingresos coincidiendo con la "pérdida patrimonial" de la Caja.

Además, durante su comparecencia Enrique Goñi ha afirmado que al margen de apelaciones "románticas" que se puedan hacer a los navarros en relación con el devenir de la entidad financiera, "en la gestión de una entidad hay que tomar buenas decisiones".

El exdirector general ha señalado que "las buenas decisiones financieramente son mejores y si es mejor licuar ladrillos porque no hay liquidez, esto es lo que hay que hacer, y lo hicimos bastante mejor que otras entidades".

Goñi se ha referido así al planteamiento que le ha formulado el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, acerca de si es "consciente de la frustración que generó en la sociedad navarra" con la venta por ejemplo de la sede central de Caja Navarra en Pamplona, en la que luego permaneció la entidad en alquiler.

Enrique Goñi ha señalado que "en la gestión de una entidad hay que considerar los intangibles, pero hay que tomar buenas decisiones". "La apelación a todos los navarros, bien. Yo apelo a los 25.000 navarros que están invertidos en CaixaBank y ganan un 25 por ciento, gran club. No es romanticismo. Son datos. Apelo a los mil trabajadores de Navarra, a los bonistas", ha afirmado.

"COMPROMISO CON LAS GRANDES INVERSIONES"

También ha defendido el "compromiso" que mantuvo la entidad financiera con las "grandes inversiones" para la Comunidad foral, señalando por ejemplo que "la estructura financiera" del Canal de Navarra la "protagonizó" la propia Caja, "y a mucha honra".

"De la misma forma estaríamos involucrados en la financiación del tren de alta velocidad llegado el momento. Estuvimos en todas las grandes inversiones. Para estar comprometido con Navarra hay que estar comprometido y punto", ha dicho.