La gripe registra la segunda semana de enero 2.625 casos nuevos en Navarra

Publicado 16/01/2018 15:15:41 CET

Con una incidencia de 420 casos por cada 100.000 habitantes, se espera una tendencia a la estabilización

La gripe ha registrado durante la segunda semana de enero un total de 2.625 nuevos casos en Navarra, con los que mantiene una intensidad alta y una tendencia creciente con respecto a la semana anterior, con una circulación especialmente marcada por el virus tipo B, según datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). La incidencia es de 420 casos por 100.000 habitantes.

Además, se ha confirmado la infección en la última semana en 109 pacientes hospitalizados, lo que eleva a 262 el total de casos de pacientes que han requerido ingreso en lo que va de temporada. De todos ellos, 14 han sido trasladados a la UCI y 7 han fallecido. En 206 de los ingresos (79%), se confirmó el virus tipo B, en 44 (17%) gripe A (H3N2) y en 12 (5%) gripe A (H1N1).

Estos 2.625 casos elevan a 6.698 el número de casos atendidos en lo que llevamos de temporada. La incidencia ha aumentado en las tres áreas geográficas de Navarra, en todos los grupos de edad, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Asimismo, se ha producido un descenso en la circulación del virus respiratorio sincitial (VRS), semana en la que se han confirmado 16 casos pediátricos de infección por este virus, un 29% de los casos analizados. La mayor parte de estos casos son niños hasta 2 años de edad, que cursan con bronquiolitis y requieren atención hospitalaria.

Finalmente, desde este organismo consideran que se espera una tendencia a la estabilización, aunque podría aumentar la actividad asistencial en niños debido a los contagios en el medio escolar.

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL 948 290 290

El Departamento de Salud recuerda que ante un proceso gripal lo más importante son los autocuidados. Ante posibles dudas, la ciudadanía tiene la posibilidad de recibir atención mediante el Servicio de Enfermería de Consejo Sanitario, bien de manera online (consejosalud@navarra.es) o a través de los teléfonos 948 290 290 - 848 42 78 88. En él, personal de enfermería especializado ofrece a la ciudadanía información sobre la forma más adecuada de actuar ante problemas de salud o una respuesta a las dudas más frecuentes sobre su enfermedad o tratamiento. Funciona todos los días laborables entre las 14,30 y las 21,30 horas, y entre las 8 y las 22 horas en fin de semana.

Asimismo, ante casos con posibles complicaciones o personas vulnerables, se recomienda acudir al centro de salud habitual. El siguiente nivel asistencial son las Urgencias Extrahospitalarias y, finalmente, el último son las Urgencias hospitalarias que deben reservarse para los casos más graves.

Cabe recordar que el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Centro Doctor San Martín abre desde mediados de diciembre y hasta el próximo mes de febrero, a las 10 horas los días laborables para atender a población adulta ante la previsión de incremento de los casos de gripe. De este modo, se ha adelantado y ampliado en cinco horas el horario de este servicio de Urgencias que, de 10 a 15 horas, de lunes a viernes, da atención con un equipo integrado por un médico, un profesional de enfermería y un auxiliar administrativo.

LA GRIPE

La gripe estacional es una enfermedad infecciosa vírica, que se transmite por vía aérea, que se manifiesta en el periodo invernal, se inicia repentinamente y tiene un periodo de incubación de uno a tres días. Se caracteriza por fiebre alta y afectación del estado general. Puede aparecer acompañada de dolores de cabeza y mialgias (dolores musculares) y de congestión nasal e irritación de garganta. La gripe cura normalmente sin secuelas pero en gente mayor o con ciertas enfermedades puede dar lugar a complicaciones potencialmente graves.

Por ello, se recomienda acudir al centro de salud si afecta a personas más vulnerables: menores de 2 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o ancianos; si existe un aumento de la dificultad respiratoria o la expectoración es verdosa o sanguinolenta; si la fiebre dura más de 4 días, es superior a 39 grados o reaparece tras haber estado sin fiebre 24 horas; o si aparece dolor o supuración de oídos, sarpullido o vómitos persistentes.

Para prevenir el contagio de la gripe, el ISPLN ofrece en su página web una serie de recomendaciones, como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, con la cara interna del codo o con el dorso de la mano; no frecuentar lugares con mucha gente para evitar contagios, entre otras. Igualmente ofrece información sobre diferentes aspectos de la enfermedad (síntomas, tratamiento, etc), así como un cuestionario de autoevaluación de síntomas de gripe y de resfriado con recomendaciones sobre qué hacer en función de las respuestas. Hay que resaltar que, al estar causada por un virus, los antibióticos no están indicados, y únicamente se trata con medicamentos que alivien los síntomas.