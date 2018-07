Inaugurada la Central de Infraestructuras Comunes de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela

Actualizado 10/12/2008 16:39:29 CET

Sanz dice que la CAT es uno de los "principales proyectos de desarrollo de Navarra"

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, asistió hoy al acto de inauguración de la Central de Infraestructuras Comunes de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, edificio que acogerá los servicios centralizados generales de la CAT.

Acompañaron al presidente la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Begoña Sanzberro, también presidenta de la Sociedad Pública Ciudad Agroalimentaria de Tudela; el alcalde de Tudela, Luis Casado; el director gerente de la Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra (SPRIN), Pablo Romera, y el director gerente de la Ciudad Agroalimentaria, Germán Beroiz. En su intervención, Sanz manifestó su satisfacción por inaugurar las infraestructuras comunes "de lo que es uno de los principales proyectos de desarrollo de Navarra y especialmente de esta comarca de la Ribera del Ebro, y que en el futuro constituirá un foco potente y pionero de actividad industrial y empresarial, en el ámbito de la agroalimentación, para el Valle del Ebro y, en general, para todo el norte de España".

El jefe del Ejecutivo indicó que la industria agroalimentaria sigue siendo hoy un "elemento esencial" de la economía y de la realidad de Navarra y recordó que la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, "en la que se unen tradición e innovación", constituye uno de los principales elementos del conjunto de 90 acciones prioritarias consideradas en el Plan Navarra 2012. La Central de Infraestructuras Comunes inaugurada hoy, informó el Gobierno, es la primera de una serie de actuaciones encaminadas a favorecer la eficiencia energética y la reducción de costes en la CAT, ya que permitirá a las empresas del polígono obtener la energía de una red de distribución en lugar de tener que invertir en centrales de producción energética individuales.

La Central de Infraestructuras comunes suministrará vapor de agua (a 10 bares), agua caliente (a 80 grados C), agua fría (a 7grados C) y fluido frigorífico (a -10 grados C, -33 grados C y -45 grados C). Además, suministrará agua de protección contra incendios de manera centralizada. También está prevista la construcción de una depuradora para todo el polígono.

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA

La Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) es una iniciativa pública del Gobierno de Navarra que pretende dotar de instalaciones a las empresas agroalimentarias para mejorar su competitividad e impulsar el sector a partir de tres ejes: infraestructura y logística, innovación y formación.

El pasado 4 de abril tuvo lugar la constitución de la Sociedad "Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L", titularidad cien por cien de la Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras de Navarra (SPRIN), cuyo objeto consiste en la promoción y asesoramiento para la instalación de empresas agroalimentarias, la gestión, coordinación y dirección de la CAT y la producción y suministros de agua, vapor y CO2 u otros productos energéticos a las empresas instaladas. La sociedad también prestará servicios centralizados a las empresas en materia de depuración de aguas, gestión de residuos, protección contra incendios y telecomunicaciones.

En cuanto al estado de las obras, este parque industrial ocupa en su primera fase (S-1) una superficie de 1.200.000 metros cuadrados y en un futuro están previstas dos fases de ampliación del polígono, hasta alcanzar los 3 millones de metros cuadrados. Además de la Central de Infraestructuras Comunes inaugurada en el día de hoy, como parte de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela están previstos un centro de negocios, un edificio de oficinas, un laboratorio agroindustrial y un vivero de empresas.

En primera línea de polígono, la Ciudad Agroalimentaria de Tudela ha construido naves de 800 metros cuadrados en parcelas industriales y ya han confirmado su instalación en la CAT cerca de una veintena de empresas. Una de ellas, Aceites Urzante, ya se encuentra instalada en el parque industrial y hoy recibió también la visita del presidente Sanz.

La CAT estará compuesta por empresas productoras, auxiliares, infraestructuras, servicios e instituciones que apoyen esta industria. Con la oferta de servicios se potenciará la competitividad del sector, se promoverá la investigación de productos agroindustriales, se reforzará la imagen de marca y se desarrollarán productos de mayor valor añadido.