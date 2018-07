El 1 de julio entra en vigor el pago obligatorio por las bolsas de plástico

Publicado 29/06/2018 15:27:08 CET

Medio Ambiente y Comercio presentan una campaña especial para reducir el uso de bolsas a comerciantes, hostelería y ayuntamientos

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde este domingo 1 de julio las personas que soliciten bolsas de plástico en los comercios de Navarra deberán pagar por ellas. La norma se enmarca dentro de las medidas de prevención de la recién aprobada Ley Foral de Residuos de Navarra, con el objetivo de reducir la generación de los residuos plásticos que contaminan el medio ambiente y perjudican la calidad de las aguas con su abundante presencia en los ríos y los mares.

La limitación de la entrega de bolsas de plástico se extiende a todas ellas, incluidas las de más de 50 micras y la norma establece, también, que a partir del 1 de enero de 2020 será efectiva la prohibición de todas las bolsas excepto aquellas elaboradas con materiales compostables, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Las prescripciones que fija la Ley Foral de Residuos con respecto a la utilización de bolsas de plástico están en línea con la Directiva Europea (UE) 2015/720 y con el Real Decreto 293/2018, del Ministerio sobre reducción de su consumo, que también entra en vigor este 1 de julio, ha añadido.

CAMPAÑA ESPECIAL PARA REDUCIR EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO

Todos estos aspectos de la Ley de Residuos y sus implicaciones para el comercio y la hostelería han sido abordados este viernes en una reunión informativa promovida conjuntamente por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Dirección General de Turismo y Comercio.

La sesión especial de trabajo ha reunido en el INAP a una treintena de representantes de Asociaciones de Comerciantes de Navarra, Asociaciones de Hostelería, miembros del Consejo de Comercio de Navarra y a entidades locales de Navarra.

En el mismo acto se ha presentado a los asistentes la campaña especial para reducir el uso de bolsas de plástico que han impulsado las distintas entidades que componen la Oficina de Prevención de residuos e impulso a la Economía circular y que está destinada a la divulgación de este aspecto específico de la Ley de Residuos y a la sensibilización sobre la necesidad de reducir el uso de estos elementos contaminantes.

Además, la campaña pone a disposición de los comercios carteles explicativos con el lema 'Reduce el uso de bolsas. El mejor residuo es el que no se produce / Murriztu _poltsen erabilera. Hondakinik onena, sortzen ez dena', al que acompaña el texto "A partir del 1 de julio de 2018, está prohibida la entrega gratuita de bolsas de plástico en cualquier establecimiento comercial, en la entrega a domicilio y en la venta on line. (Ley foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad) Comprométete con el medio ambiente".

EN TODOS LOS SECTORES DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA

En la apertura de la sesión, la directora general de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari, ha subrayado la importancia de la colaboración del sector comercial para conseguir alcanzar los objetivos previstos en la nueva Ley. En esta línea, se ha referido a la campaña específica sobre las bolsas de plástico, que busca la complicidad de Los comerciantes en su papel fundamental a la hora de concienciar a las personas consumidoras.

En el turno de intervenciones, los representantes del sector del comercio han expuesto sus inquietudes, referidas especialmente a las dificultades de adaptación a la norma que pueden tener los consumidores, y en concreto en los sectores que no son específicamente de alimentación. Para hacer frente a esas posibles reticencias, los comerciantes han demandado "una buena información, sensibilización y formación al consumidor, para que no considere como una iniciativa particular del comercio" y que se expliquen las alternativas existentes, como el uso bolsas de tela, rafia y otros materiales, ha informado el Ejecutivo.

Otro tema que se ha tratado en la sesión ha sido el del alcance de las sanciones por incumplimiento de la Ley, y que, según han explicado los técnicos del Departamento, vienen determinadas por la Ley 22/2011, y pueden ser leves o graves, y alcanzar entre 900 euros y 45.000 euros de cuantía.

Se ha consultado, también, sobre el destino de la recaudación por el cobro de las bolsas, un tema pendiente de reglamentación en el decreto foral que desarrolle la Ley, si bien el proceso comenzará por las grandes superficies comerciales, ha concluido el Gobierno.