Laura Pérez acusa a Aznárez de hacer "uso partidista" del Parlamento y tomar "represalias" contra la letrada mayor

Publicado 28/07/2018 17:24:00 CET

Afirma que la presidenta del Parlamento "confunde los intereses del partido con el funcionamiento de la institución"

PAMPLONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria foral Laura Pérez ha acusado a la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez (Podemos), de hacer un "uso partidista" del Legislativo tras haber propuesto el cese de la letrada mayor del Parlamento.

Laura Pérez, exsecretaria general de Podemos Navarra y expulsada del partido, si bien sigue formando parte del grupo parlamentario, donde sus afines tienen mayoría, ha asegurado que Aznárez ha propuesto el cese de la letrada mayor como "represalia" por no haber realizado los informes que desearía la Presidencia del Parlamento en relación con la crisis interna del grupo parlamentario de Podemos.

"Cuando a la presidenta del Parlamento no le gustan los criterios técnicos, se presiona a los servicios jurídicos o se aparta a una funcionaria que lo que ha hecho es hacer su trabajo", ha afirmado Laura Pérez, en declaraciones a Europa Press.

La parlamentaria foral ha afirmado que "una vez más se confunden los intereses del partido con el correcto funcionamiento de la institución" y ha señalado que Podemos surgió para "poner fin al clientelismo político de quienes utilizan las instituciones como si fuera su cortijo".

Además, ha criticado que Aznárez ha tomado esta decisión "en verano, para que pase desapercibida, y cuando está pendiente el recurso del cambio de nombre del grupo de Podemos por una decisión de la Mesa en una votación en la que debería haberse inhibido por tener intereses de parte".

Laura Pérez ha afirmado igualmente que esta decisión se ha producido "al margen del grupo parlamentario" y ha señalado que el código ético de Podemos prevé que los cargos de libre designación se deben nombrar por criterios de "mérito y capacidad".

No obstante, la parlamentaria ha afirmado, sobre la posibilidad de que la mayoría del grupo de Podemos expulse a Aznárez, que todavía no hay una decisión tomada, aunque la propuesta de cese de la letrada mayor es "un elemento más a tener en cuneta". "Esto no sería admisible en ningún partido, si fuera UPN quien lo hiciera lo estaríamos criticando y no podemos callar cuando se hace dentro nuestro partido", ha indicado.