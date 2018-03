Laura Pérez: "No está en nuestro horizonte" que Orain Mugituz sea una candidatura aparte de Podemos

Publicado 22/03/2018 11:21:27 CET

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha manifestado este jueves que "no está en nuestro horizonte" que Ahora Navarra-Orain Mugituz, corriente interna dentro de la formación morada, sea una candidatura aparte de Podemos de cara a unas próximas elecciones.

Pérez, exsecretaria general de Podemos expulsada del partido, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "sí creemos que antes de consultar a las bases una cuestión como la de nombre, la de la sigla para presentarse como tal en las elecciones, creemos que tiene que haber un debate de proyectos, qué es lo que representa Podemos, con qué programa".

En este sentido, ha insistido en que "no es tanto el nombre sino los objetivos que perseguimos". "Ese debate debería estar abierto antes que cualquier decisión en el cómo nos vamos a presentar", ha expuesto, para señalar que "Podemos no es sino una herramienta para la transformación social y no es un fin en sí mismo". "Tiene que catalizar esos debates en la sociedad y ver cómo sumar para seguir siendo una herramienta útil", ha comentado.

Preguntada si Orain Mugituz funciona de forma separada de Podemos, Laura Pérez ha dicho que "ha sacado comunicados sobre las distintas situaciones que se han dado en Navarra y en otras partes del Estado, son pronunciamientos políticos que no hacen sino reflejar la diversidad dentro de Podemos".

"Somos habituales en sacar comunicados porque buscamos esos espacios de debate, viene siendo coherente con lo que a grandes rasgos defiende Podemos", ha concluido.