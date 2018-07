López Merino cree que la desaparición de CAN "pudo evitarse" y critica "errores de gestión y omisiones de supervisión"

Actualizado 15/06/2018 14:46:23 CET

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (CAMP) y director adjunto de CAN entre 2000 y 2001, Manuel López Merino, ha responsabilizado a la dirección, al Consejo y Comisión de Control y al Gobierno de Navarra de la desaparición de Caja Navarra que, en su opinión, "pudo evitarse". Y ha considerado que en la entidad "ha habido errores de gestión, carencias de control y omisiones de supervisión e inspección por parte del Gobierno de Navarra".

Además, ha remarcado que "el control de los costes y el despilfarro es una de las tareas fundamentales de un directivo" y ha asegurado que "si en el consejo hubiese habido en vez de 'prima donnas', ocho o diez pequeños empresarios de Navarra hubieran metido tal sensatez y sentido común que nos hubieran evitado cometer grandes errores".

López Merino, que comparece este viernes en el Parlamento de Navarra ante la comisión de investigación de Caja Navarra, ha comenzado su intervención destacando que "estamos aquí por dos razones fundamentales que son inseparables". La primera, ha subrayado, "la desaparición, extinción, liquidación, no existencia actualmente de una gran caja de ahorros".

Y la segunda, "directamente unida a ella", la "gran responsabilidad que en esta desaparición han tenido los principales responsables de la vigilancia y protectorado de esa caja, que es el Gobierno de Navarra".

El exdirector de CAMP ha afirmado que los profesionales "tienen una parte de errores en las gestiones de esta desaparición, pero no definitiva" y ha destacado que no quería, porque "deontológicamente" le pesaba, "tener que atacar a un profesional". Sin embargo, ha subrayado que como ha sido "atacado, agredido, nombrado y acusado" en anteriores comparecencias ante la comisión, se va a "defender".

"Vengo solo, no me acompaña ningún expresidente, ni dos vicepresidentes del Gobierno, ni dos exconsejeros del Gobierno, ni un gerente de un medio de comunicación de Navarra, ni el presidente de la CEN, ni el secretario de la CEN. Es curioso que en este grupo que acompañaba en su primera comparecencia al último director de Caja Navarra (Enrique Goñi), faltaba alguien que es muy necesario, faltaba alguien que representase al pueblo liso y llano al que decían que le había empoderado y darlo poder", ha aseverado.

En opinión de López Merino, "eso forma parte de la esencia de un comportamiento que ha despreciado e ignorado, el componente popular de las dos cajas". "Yo vengo como el rey desnudo", ha resaltado.

Por otro lado, dirigiéndose a los parlamentarios, les ha dicho que "hay partidos a los que he votado y no votaré nunca, partidos que no he votado y votaré y que no he votado ni votaré", pero que, sin embargo, "cuando les veo a ustedes veo detrás a la cantidad de miles de navarros de todo género, clase y condición que han acudido a que les representen y resuelvan sus problemas".

Por eso, les ha dicho que "gozan" de su "mayor respeto y consideración" y como "navarro" ha lamentado que en la primera comparecencia que hubo en la comisión, la de Enrique Goñi, al que no ha nombrado, "hubo un catálogo de malos fondos, falta de educación y actitud de poco respeto contra los que estaban en esta sala". "Procurará no faltarles el respeto, la paciencia y no hacerles perder el tiempo", ha transmitido a los parlamentarios.

Asimismo, López Merino ha lamentado la "falta de asertividad" del primer compareciente (Goñi) y ha querido ofrecer "un reconocimiento expreso a la secretaria que estaba a su derecha, que tuvo que soportar con una lección de profesionalidad órdenes coartivas imperiosas". "No vi que el compareciente le dijese en un momento muchas gracias", ha lamentado.