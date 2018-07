Mama Tunza recibe el Premio Internacional 'Navarra' a la Solidaridad 2012

Actualizado 10/12/2012 16:49:16 CET

Dimina Khasiala dirige un orfanato en el barrio más pobre de Nairobi (Kenia), donde atiende a 118 menores

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y el presidente de Caja Laboral, Txomin García, han hecho entrega este lunes del Premio Internacional 'Navarra' a la Solidaridad 2012 a Dimina Khasiala, más conocida como Mama Tunza (madre que te cuida, en swahili), por la labor que desarrolla en las calles de Kibera, el barrio más pobre de Nairobi (Kenia), donde dirige un orfanato en el que atiende a 118 menores.

Barcina ha destacado en su intervención que el galardón concedido es "una pequeña muestra de reconocimiento" a la "inmensa generosidad en estos 15 años en los que has cuidado y atendido a más de trescientos niños y niñas a los que has dado no solo un techo, una cama, una comida, sino cariño y protección, esa que solo puede dar una madre".

Por ello, ha afirmado que "la labor, y sobre todo la persona, de Mama Tunza es un referente ético para todos". "No miró para otra parte, no lo dejó en manos de las instituciones, simple y llanamente asumió su responsabilidad con las personas más vulnerables y dio una respuesta activa ante las carencias y necesidades de los menores que se fue encontrando en su vida", ha indicado.

Por su parte, el presidente de Caja Laboral, Txomin García, ha subrayado que Khasiala, a pesar de tener una condición humilde, "ha demostrado el poder que tienen las mujeres para cambiar el mundo y la capacidad de las pequeñas acciones para lograr un futuro mejor".

Asimismo, ha manifestado su "admiración" hacia Mama Tunza "por su sentido de servicio a los demás, por poner tanto amor en lo que hace, por poner alegría y dignidad en la vida de tantas personas hasta entonces olvidadas, por paliar el dolor y la miseria y por poner luz al final del túnel". "Creo sin duda que es un modelo para todos nosotros", ha afirmado.

Dimina Khasiala ha agradecido el galardón en nombre de todas las personas que colaboran en el proyecto, "sobre todo los niños que hoy se sienten muy afortunados y agradecidos". "Son ellos los que tienen que cambiar el mundo para que sea un lugar mejor. Para ello es necesario que puedan obtener una educación superior y otros principios básicos para mejorar su nivel de vida", ha señalado.

De cara a futuro, Mama Tunza ha manifestado su deseo de "tener la fuerza y la voluntad para seguir trabajando y mejorando cada día con la ayuda de todos".

El galardón, dotado con 25.000 euros, un diploma y una escultura de Jorge Oteiza, es concedido por el Gobierno de Navarra y Caja Laboral a instituciones, organizaciones o personas que destacan en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.

"CAPACIDAD Y DEDICACIÓN"

El jurado, presidido por el exciclista Miguel Induráin, valoró "la tenacidad, altruismo, capacidad y dedicación de valores de esta mujer para movilizar a vecinos y turistas en el sostenimiento del centro, así como la capacidad de transmitir a los menores acogidos el deseo de salir de la pobreza".

La ceremonia -a la que también han asistido los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, y de Políticas Sociales, Iñigo Alli; el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; el presidente Caja Laboral, Txomin García; el director regional de la entidad financiera, Javier Cortajarena; y otros miembros del jurado- es el primer acto público en el que participa Mama Tunza durante su visita a Navarra. Este martes mantendrá un encuentro con alumnos en el IES Zizur Mayor e impartirá una conferencia en Pamplona.

VISITA AL IES ZIZUR MAYOR

Este martes, Dimina Khasiala visitará el IES Zizur Mayor, donde mantendrá un encuentro con el alumnado del centro, acompañada por el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli.

El IES Zizur Mayor participa en el proyecto de Escuelas Solidarias, promovido por la Coordinadora de ONGD y los departamentos de Educación y de Políticas Sociales para formar y asesorar a docentes en temas relacionados con la educación para el desarrollo con el fin de que estos puedan posteriormente sensibilizar al alumnado en temas de cooperación y ayuda al desarrollo.

El centro ha recibido este año el Premio Vicente Ferrer, concedido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el programa de sensibilización desarrollado en sus aulas.

CONFERENCIA 'MAMA TUNZA' Y REMEI SIPI

Por otra parte, aprovechando su presencia en Pamplona, se ha organizado una conferencia titulada 'Mujeres en África: creadoras de estrategias para la vida', que tendrá lugar a las 18.30 horas en la sede del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales.

En ella intervendrá la propia 'Mama Tunza', que contará su experiencia personal, y Remei Sipi, guineana experta en temas de género, que contextualizará la situación de las mujeres en África y su contribución al desarrollo del continente.

La conferencia, de acceso libre para toda la ciudadanía, será presentada por Javier Cortajarena, director territorial de Caja Laboral, y por Andrés Carbonero, director del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas.

MAMA TUNZA CHILDREN'S CENTRE

La iniciativa surgió en 1997, cuando Mama Tunza, volviendo a casa después de trabajar, encontró en un contenedor un bebé abandonado. Lo llevó a su casa, lo curó y se fue a entregarlo a un centro policial, en el que no quisieron hacerse cargo. A los pocos días, un anciano le visitó con otro bebé que se había encontrado y, más tarde, una mujer dio a luz en casa y abandonó allí el bebé que acababa de tener, infectado con el virus del VIH.

Como consecuencia, esta mujer, analfabeta, decidió levantar con la ayuda de amigos, familiares y vecinos unos barracones por los que han pasado más de 300 niños huérfanos.

Los más pequeños son cuidados por los mayores en sus ratos libres y a los mayores les cuida ella. Según recoge la candidatura, presentada por la ONGD Promundi 3, Ecowildlife Travel y Kobo Safaris, Mama Tunza quiere que sean "personas de provecho" y, por eso, cuando se les acaba la gratuidad de la escuela, acude a las empresas turísticas de Nairobi para que estas se hagan cargo de los 300 dólares que cuesta cada matrícula.

El centro no dispone todavía de luz ni de agua corriente. El dinero del premio se invertirá en adecuar sus instalaciones para acoger más huérfanos, pagar sus estudios y comprar carne y algo de pescado para que los niños y niñas puedan tener una dieta más variada, más allá de las sopas de arroz y verduras, que conforman su dieta habitual.