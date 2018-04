Una manifestación reivindica en Pamplona un sistema propio de pensiones para Navarra

Publicado 22/04/2018 12:45:41 CET

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por Pentsionistak Martxan y Sasoia, ha reivindicado este domingo en Pamplona una pensión mínima de 1.080 euros, su revalorización según el IPC, así como un sistema público de pensiones propio para Navarra.

La manifestación ha partido a las 12.00 horas de la Plaza del Ayuntamiento precedida por una pancarta con el mensaje 'Sistema de pensiones público y propio'. Ha recorrido las calles del Casco Antiguo de la ciudad para regresar a la plaza Consistorial donde se ha leído un comunicado en el que se ha asegurado que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 "están hundiendo el actual sistema público estatal".

Unas medidas, han afirmado los convocantes, que provocan una "merma" en las pensiones "hasta llegar dentro de unos años a que la pensión pública sea del 50% del último salario en activo". "Hoy no se puede defender el futuro de las pensiones si no se exige la derogación de esas reformas", han remarcado.

"Cada día se hace más necesario un cambio social, económico y de gestión que ponga fin a esta situación", han continuado. Por este motivo, han reclamado un Sistema de Seguridad y Protección Social "propio" que "surja de nuestras decisiones, que tenga capacidad normativa en materia de ingresos, gastos y reparto de la riqueza generada en nuestro territorio".

En este sentido, han llamado al Gobierno de Navarra a "dar pasos que nos acerquen y hagan viable" este proyecto. Igualmente, han reivindicado al Ejecutivo foral que establezca una "tasa de solidaridad mediante la que las rentas que superan los 45.000 euros anuales y las empresas que las abonen aporten a dicho sistema las rentas que hoy están exentas de cotización al sistema público, equiparando así su aportación a las rentas inferiores".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sebastián Rosino, representante de Sasoia, ha reclamado un sistema público de pensiones propio para Navarra "que sea gestionado por nosotros y lo podamos controlar mejor". "Tenemos la experiencia de que las pocas mejoras de las pensiones se han conseguido en Navarra, lo que demuestra que si la gestión se hiciese aquí sería mucho más eficaz", ha destacado.

Rosino ha criticado el factor de sostenibilidad "que quiere ligar el aumento de las pensiones a la esperanza de vida, lo cual es una barbaridad porque es un estudio estadístico". "Si hay más gente que tiene que cobrar pensiones pues hay que dedicar más porcentaje de la riqueza a esas pensiones, no se trata de repartir el mismo dinero entre más gente", ha remarcado.

El representante de Sasoia ha asegurado que "hay muchísimo dinero" y ha recordado que "se va a aumentar un 10% el presupuesto del Ejército" y que "hay dinero para el TAV, para el rescate de autopistas, 60.000 millones para la banca". "Cuando dicen que no hay dinero" para las pensiones "deberían decir que no hay dinero porque nos lo gastamos en obras inútiles, en inversiones que no nos sirven a la sociedad", ha subrayado.