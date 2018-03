Maya (UPN) dice que "bloqueando el acceso en coche" al Casco Antiguo "no habrá manera de reavivarlo"

Publicado 20/03/2018 12:00:16 CET

Aboga por reabrir al tráfico Padre Moret o Navas de Tolosa, nuevos aparcamientos y retomar la escalera mecánica desde la Rochapea

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este martes que la zona de la Amabilización del Casco Antiguo de la ciudad es "muy grande" y que "si seguimos bloqueando el acceso de manera total y absoluta en coche no habrá manera de reavivar el problemón de falta de accesibilidad".

En un desayuno informativo, Maya ha comentado que "no digo que no haya que hacer más cosas" en cuanto a peatonalización en Pamplona, "claro que hay que hacer más cosas". "No decimos que sea una idea descabellada y negativa la Amabilización, sino que hay que hacerlo bien", ha señalado, para opinar que "se ha hecho mal".

Según ha dicho, "siempre hay que asociar aparcamientos y peatonalización". "Carlos III funciona porque se apostó por el parking de Carlos III y luego se pudo peatonalizar", ha expuesto como ejemplo, para añadir que lo mismo ha ocurrido en la Plaza del Castillo. "Si no hay aparcamientos no hay posibilidad de accesibilidad", ha aseverado.

Por su parte el edil regionalista Juanjo Echeverría ha explicado que "las teorías urbanísticas modernas sobre la peatonalización tienen su origen con el diseño de la 'supermanzana', una célula urbana de unos 400 metros, que tiene accesos limitados; el tráfico se realiza por fuera y se reserva la 'supermanzana' al carga y descarga y tráfico vecinal". "Siempre tiene que haber parkings", ha comentado, para señalar que el transporte urbano se queda también en el exterior.

En el caso de Pamplona, Enrique Maya ha explicado que la zona restringida de acceso en el Casco Antiguo ahora es de 1.190 x 890 metros, "es muy grande y muy superior al tamaño razonable para acudir al concepto de 'supermanzana'". "La idea de crear ámbitos peatonales puede estar bien pero ese salto en dimensiones es el origen de todos los problemas que están sufriendo comerciantes y vecinos de la zona", ha expuesto, para precisar que en el caso de la capital navarra cabrían "tres 'supermanzanas'", por lo que "habría que conseguir una serie de accesos rodados a ese espacio interior donde ahora casi no se puede llegar de manera rodada".

En este sentido, Maya ha comentado que, según el estudio de los efectos de la Amabilización, la pérdida de facturación declarada por las asociaciones de comerciantes es "altísima", de unos 18 millones; hay "una reducción del 10 por ciento de visitas al centro" y "un 11,9 por ciento menos de compras en el centro".

Según ha expuesto, para hacer más accesible el Casco Antiguo habría que dividirlo en cuatro zonas: Navarrería, San Cernin, San Nicolás y el cuadrante del Ensanche. "El plan del Casco Viejo ya establece dónde deben ir los aparcamientos: los ya hechos, el previsto de Huertas de Santo Domingo y los que están previsto algún día: Sarasate, Labrit y manzana piloto", ha comentado, para indicar que "con esa red de aparcamientos se conseguirá ese esquema de Casco Viejo con grandes ámbitos peatonales al que se puede llegar".

A este respecto, el portavoz regionalista ha indicado que "para garantizar" este acceso además habría que reabrir al tráfico de nuevo la calle Padre Moret o Navas de Tolosa. "Y hacer algo en la Rochapea con el problema del aparcamiento", ha propuesto, para opinar que se podría retomar la escalera mecánica desde la Rochapea al Casco Antiguo "que puede mover un flujo de peatones muy superior al del ascensor".

Enrique Maya ha afirmado que "con todas estas medidas al mismo tiempo conseguiremos un Casco Antiguo activo, si no se nos va muriendo". "Este Gobierno municipal parece que tiene el objetivo de convertir el Casco Antiguo en un barrio más y que sólo se compre en el comercio de proximidad, así no revitalizamos", ha comentado.

Sobre el concurso de ideas para el Paseo Sarasate propuesto por el equipo de Gobierno municipal, Maya ha indicado que este Paseo "ya está diseñado". "Se ha diseñado con bastante detalle en un concurso por el año 2000", ha apuntado, para añadir que "hace cuatro años se hizo un proyecto para convertir Sarasate en un tipo 'boulevard' San Sebastián". "La idea sería que la circulación rodada vaya por el lado de Correos y el otro lado sea peatonal", ha comentado, para añadir que "es la manera de que la fachada soleada, la sur, sea un espacio peatonal, con terrazas...".

"No termino de entender para qué ahora de nuevo un concurso de ideas", ha comentado Maya, que ha opinado que "ahora sólo se ha conseguido un lado de paso de autobuses pero nada para el peatón".