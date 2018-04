Miles de personas celebran en Pamplona el Aberri Eguna reclamando "un proceso soberanista"

Actualizado 01/04/2018 15:02:26 CET

Independentistak ha criticado que "ante el proceso catalán el Estado ha mostrado la cara más dura y represiva"

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

Miles de personas, alrededor de 20.000 según la organización y 10.000 según la delegación del Gobierno, han participado este domingo en la manifestación convocada por la Red Independentistak con motivo del Aberri Eguna. Fuentes de la organización han destacado que se ha tratado de la movilización "más grande" de las que el colectivo ha organizado en Navarra desde 2012.

La manifestación ha sido respaldada por EH Bildu, Sortu y el sindicato LAB. Entre los asistentes estaban el secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Urizar; la representante de Sortu en Navarra, Miren Zabaleta o el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera. También se ha visto al ex lehendakari Carlos Garaikoetxea.

La marcha ha partido a las 12 del mediodía desde el Paseo Sarasate de Pamplona, precedida de una pancarta con el lema 'Menpekotasunetik askatasunera. Burujaba hobe' ('De la dependencia a la libertad. Mejor soberanos'). Los manifestantes han recorrido la calle Navas de Tolosa hasta la Avenida del Ejercito, para continuar hasta la Plaza de la Paz y regresar por la calle Yanguas y Miranda hasta el Paseo Sarasate donde han sido recibidos con el himno de Navarra y donde ha tenido lugar un acto político.

A lo largo del recorrido se han coreado consignas a favor de la independencia, se han visto banderas de Navarra, ikurriñas y esteladas, además de una pancarta con el mensaje 'Presos politics kalera' ('Presos políticos en la calle').

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la manifestación, el portavoz de la Red Independentistak, Txutxi Ariznabarreta, ha asegurado que hay "una necesidad imperiosa de soberanía en Euskal Herria porque necesitamos soberanía para construir nuestro futuro".

"La dependencia está hipotecando el futuro de nuestro pueblo", ha remarcado Ariznabarreta que ha destacado que "ante el proceso catalán el Estado ha mostrado la cara más dura y represiva" y "está amenazando directamente incluso el status quo actual y las cotas de autogobierno logradas hasta ahora".

El representante de Independentistak ha advertido de que "estamos ante una enorme involución política que quiere destruir de raíz todos los planteamientos independentistas". "Si alguien pensaba que con el desgaste del régimen monárquico del 78 podría abrirse una nueva Transición más progresistas donde habría la oportunidad de dar pasos en la línea soberanista, pues la situación es la contraria", ha subrayado.

Ante esta situación, Ariznabarreta ha manifestado que "no vale de nada ponerse de rodillas y rogar al Estado; la única alternativa es abrir también un proceso soberanista en Euskal Herria, construir nuestro Estado democrático y social, y proclamar la república vasca".

"CAZA DE BRUJAS FEROZ Y SALVAJE" CONTRA EL INDEPENDENTISMO

Tras la manifestación se ha celebrado un acto político en el Paseo Sarasate que ha contado con actuaciones musicales de la cantante La Chula Potra y el bertsolari Julio Soto.

En el acto, que ha estado conducido por la bertsolari Maddalen Arzallus, ha intervenido la vicepresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Annabel Moreno, que ha asegurado que el Gobierno de España está realizando una "una auténtica caza de brujas feroz y salvaje" contra el independentismo.

Moreno ha recordado que hace seis meses se celebró el referéndum del 1-O, en el que votaron 2'8 millones de personas "a pesar de la persecución de los días anteriores, de haberse clausurado colegios y de las cargas policiales".

"Desde entonces la represión en Cataluña es insoportable, somos más de mil personas las que estamos imputadas, entre ellos 800 alcaldes", ha lamentado Moreno que ha tenido un recuerdo con las "personas en prisión o en exilio", entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, "por el mero hecho de cumplir con el mandato democrático de realizar algo tan delictivo como un referéndum".

"Todas ellas, sin haberse celebrado juicio, llevan más de 160 días en prisión, como vuestros chicos de Alsasua", ha continuado en referencia a los tres jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016.

"Ante estas injusticias, estos actos autoritarios que recuerdan a las épocas más oscuras de la España del siglo XX, no nos quedaremos parados, no nos acallarán y continuaremos más firmes que nunca defendiendo nuestras ideas políticas. No habrá suficientes barrotes para silenciarnos", ha destacado.

Annabel Moreno ha asegurado que "siempre estaremos al lado de aquellos representantes que defiendan la voluntad de nuestro pueblo, del mandato del 1 de octubre y del resultado de las elecciones del 21 de diciembre".

"El Estado español, en vez de actuar como una democracia madura donde el diálogo y el acuerdo son el motor de la cohesión de la sociedad, ha decidido ofrecer porrazos, desprecio, humillación, amenazas y finalmente la cárcel. Una causa general contra el independentismo, una auténtica caza de brujas feroz y salvaje", ha censurado.

"Quizá ingenuamente piensan que quitándonos a nuestros representantes nos rendiremos y dimitiremos de ejercer nuestro mandato democrático emanado directamente de los ciudadanos", ha indicado la representante de AMI que ha resaltado que "nos mantendremos fuertes en defensa de la causa más justa que puede haber: la libertad y el ejercicio de la democracia". "Contra la dictadura del 155 encontrarán un pueblo comprometido y firme", ha concluido.

También ha tomado la palabra el representante de la plataforma de pensionistas, Jon Fano, que ha reivindicado un "sistema público vasco de protección social digno y de calidad" y ha pedido al Gobierno de Navarra y de Euskadi que "den pasos en esta dirección".