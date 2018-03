Miles de personas se manifiestan en Pamplona para reclamar "unas pensiones dignas"

Publicado 17/03/2018 19:39:05 CET

PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, 20.000 según la organización y 12.000 según la delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado en Pamplona para reclamar "unas pensiones dignas".

La movilización ha comenzado a las 18.00 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona donde varias pensionistas han tomado la palabra y donde se ha leído un manifiesto en el que los convocantes, Mayores Frente a la Crisis y la Coordinadora Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, se han mostrado convencidos de que "este pulso histórico al Gobierno lo vamos a ganar".

La marcha ha recorrido la Avenida Carlos III, precedida de una pancarta con el lema 'En defensa del sistema público de pensiones. No al 0,25%'. Los manifestantes han hecho un alto frente a la sede del PP donde han gritado proclamas como 'Ahí está la cueva de Alí Babá'. Han continuado por esta calle, coreando consignas como 'Pensiones dignas para todas las personas', 'El pueblo unido jamás será vencido' o 'Más pensión, fuera corrupción', hasta llegar a la Plaza de las Merindades.

Allí, la Policía Foral ha intentado impedir el paso a los manifestantes, ya que no tenían permiso para cortar el tráfico. Sin embargo, los asistentes han comenzado a avanzar empujando a los agentes que, finalmente, han permitido a la manifestación avanzar hasta el centro de la plaza.

"LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES ES UN PROBLEMA POLÍTICO"

Los organizadores de la manifestación han leído en la Plaza del Castillo un manifiesto en el que han destacado que "hoy las calles y plazas de todo el país retumban de indignación de la gente mayor en el más hermoso ejemplo de dignidad al que le auguramos una larga vida".

"La gente jubilada hoy estamos demostrando que no somos ese grupo humano silencioso y sumiso al que se puede adormilar con políticas paternalistas, engañar con falsas promesas y burlarse con vergonzosas políticas como la miserable subida del 0,25", han manifestado.

"La sostenibilidad de las pensiones es un problema político, no económico, concretamente de distribución de la riqueza", han destacado los representantes de los pensionistas navarros que han incidido en que las pensiones "son un derecho de los ciudadanos establecido en la Constitución".

Asimismo, han exigido "pensiones dignas" además de "unas condiciones de trabajo y salarios dignos para las generaciones de trabajadores jóvenes y la erradicación de una reforma laboral que está condenado a la juventud a cotas de precariedad y sueldos basura". También han reclamado "derogar la reforma de la Seguridad Social del año 2013 y el factor de sostenibilidad y concretar urgentemente medidas para mejorar los ingresos del sistema".

Por este motivo, han insistido en la necesidad de "afianzar un sistema de protección social como la mejor manera de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria" y han remarcado que "en el peor momento de la crisis las pensiones han jugado un papel crucial en el apoyo a nuestras familias".

En el acto también han tomado la palabra varias mujeres pensionistas. Clara del Moral ha explicado que "con mi nómina mantengo a mi madre, a mi hija, a mis nietos".

"No nos merecemos este ataque sin piedad de la derecha política y económica del PP", ha continuado Del Moral que ha asegurado que "esta lucha la vamos a ganar, tenemos tiempo para estar en la calle y exigir nuestros derechos". "Somos los votantes, no lo olvides Gobierno, no me robes la pensión, no me quites lo que me pertenece", ha remarcado.

Por su parte, Elena Goñi ha reivindicado "unas pensiones en la cual sean igualitarias y no precarias".

Goñi ha afirmado que "hoy las mujeres seguimos luchando por la desigualdad de la que partimos anteriormente con las pensiones". "Estuvimos en diversas empresas y tuvimos convenios bajos y trabajos en precario con lo cual hoy nuestras pensiones están en desigualdad", ha continuado. "También ese sistema obligó a las mujeres a quedarse en casa porque salía barato y las dejó en casa", ha remarcado.

"Nuestra lucha es por unas pensiones dignas para todos y todas", ha reivindicado Elena Goñi que ha manifestado que "unidos continuaremos en lucha porque nos dejaron sin hucha".