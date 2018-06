Una multitud rechaza en Pamplona la puesta en libertad provisional de 'La Manada'

Publicado 22/06/2018 20:59:07 CET

PAMPLONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han abarrotado este viernes la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, convocadas por Andrea y Lunes Lilas, para expresar su rechazo a la puesta en libertad de los miembros de 'La Manada'.

La concentración ha comenzado sobre las 20.00 horas y las convocantes han desplegado una pancarta con el mensaje 'No es no. ¡Justicia!'. Además, se han coreado consignas como 'No es abuso, es violación', 'No es no, lo demás es violación', 'Hermana yo sí te creo' 'Esta Justicia es una mierda' o 'Jueces machistas, inhabilitación'.

Entre los asistentes se encontraba la concejal de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, así como representantes del PSN y Podemos.

Ha tomado la palabra una representante de los convocantes en la que ha reclamado que "queremos estar libres en medio de la ciudad que debe ser nuestra". Ha afirmado que "hoy estamos más tristes que ayer" y ha asegurado que "nuestra indignación es inversamente proporcional a la alegría que deben de sentir ellos".

Asimismo, ha expresado la adhesión de Andrea y Lunes Lilas al comunicado de este viernes de la Federación de Peñas de Pamplona al que ha dado lectura durante la concentración. Un escrito en la que califica de "provocación" la puesta en libertad de los miembros de 'La Manada' a dos semanas de los Sanfermines.

Un comunicado en el que, además, ha considerado que "vuelve a quedar en evidencia la distancia existente entre una sociedad que lucha y trabaja por terminar con las desigualdades y el sistema patriarcal, con una judicatura anclada en el pasado e impermeable a cualquier tipo de avance, reivindicación o clamor social".

Finalmente, el escrito de la Federación de Peñas llama a "disfrutar de los Sanfermines" y a "adoptar una actitud activa de rechazo de cualquier actitud o postura sexista, a no tolerar ni callar ante ataques y a seguir construyendo entre todas y todos unas fiestas abiertas, populares e igualitarias".