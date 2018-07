Pablo Casado, increpado en la plaza Consistorial de Pamplona durante su visita a los Sanfermines

Publicado 09/07/2018 14:36:09 CET

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha sido increpado por un grupo de personas que estaban en la plaza Consistorial de Pamplona mientras visitaba los Sanfermines y atendía a los medios de comunicación, ante lo que ha manifestado que "algunos batasunos quieren quitarnos la libertad".

Casado había citado a los periodistas a las 13.30 horas en la plaza Consistorial, a donde ha acudido acompañado de varios dirigentes del PPN, con su presidenta, Ana Beltrán, a la cabeza.

Personas que estaban en la plaza y en los aledaños, muy concurridos con motivo de los Sanfermines, se han percatado de la presencia de Pablo Casado y han comenzado a silbar, gritar e increparle. También se han escuchado cánticos para pedir la libertad de los condenados de Alsasua. Una de las personas se ha llegado a encarar con Pablo Casado.

Por contra, otros ciudadanos han aplaudido a Pablo Casado y han gritado "Viva España y Viva Navarra".

Pablo Casado ha afirmado que "algunos batasunos y algunos intolerantes lo que quieren es quitarnos la libertad y no dejarnos hablar". "Si soy presidente del PP, lo que voy a poner es absoluta prioridad para que los proetarras y los batasunos no nos impidan hablar, no nos impidan garantizar las libertades y los derechos democráticos de todos los navarros", ha indicado.

El candidato ha afirmado que "lo que se juega en el futuro de España es la permanencia de Navarra tal y como es durante cinco siglos, una parte imprescindible de España". "Hay algunos violentos que ahora nos están abucheando y amenazando, que lo que quieren es que Navarra sea un anexo del País Vasco, del peor País Vasco de los borrokas, de los batasunos y de los intolerantes. Nos insultan y nos gritan solo por defender la foralidad, la Constitución y la España democrática", ha destacado.

Pablo Casado ha aprovechado para referirse a la reunión que mantienen este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para afirmar que "el proceso independentista de Cataluña tiene mucho que ver con lo que pasa de forma más silenciosa en Navarra, y es que tenemos que reforzar la unidad de España sin complejos, sin contemplaciones, sin diálogo, con estos intolerantes que nos insultan solo por venir a Pamplona".

Tras ello, ha señalado que "hay que tener el coraje y la valentía de no dejarse intimidar y plantar cara a esta gente, que no puede ganar". "Tenemos que recuperar el espacio electoral y la dignidad para Navarra, para el País Vasco y también para Cataluña", ha indicado.

Así, Pablo Casado ha manifestado que espera que "el presidente del Gobierno hoy tenga claro que no le pueden engañar". "Ha aceptado ya un orden del día aceptando la sedición, aceptando lo que pasó con la desconexión de septiembre, lo que intentaban hacer con el referéndum ilegal, incluso diciendo que las elecciones de diciembre eran ilegales e insultando al jefe del Estado. Esos son los documentos con los que parte la reunión de esta tarde", ha indicado.

El candidato a la Presidencia del PP ha afirmado que "para que en el país de mis hijos todo el mundo pueda venir a Pamplona en San Fermín sin que te insulten por ser un demócrata y un defensor de la libertad, creo que tenemos que tomarnos muy en serio lo que está pasando en Navarra". "Tenemos que darnos cuenta de que en España se está jugando una batalla entre los demócratas y los totalitarios, que antes mataban y ahora pretenden sacar rédito por dejar de matar. Yo no lo voy a consentir, voy a poner todo lo que esté de mi parte para acabar con esta sociedad fragmentada", ha asegurado.

DEBATE EN EL PP

Además, ha defendido que debe darse un debate en el PP antes de la celebración del congreso en el que será elegido el próximo presidente y ha dicho que lo vivido en Pamplona es "el ejemplo de que en España tiene que haber debate de ideas y de que nuestro partido se juega el futuro, sus principios y sus valores". "No estamos hablando simplemente de gestión, estamos hablando de que aquí en Pamplona, en San Fermín, se me insulta y me intentan lanzar cosas, simplemente por venir aquí a decir que viva Pamplona, que viva Navarra, y que viva una España unida, plural, diversa, pero fuerte", ha afirmado.

Tras ello, ha señalado que su proyecto es "un proyecto político fuerte para poner coto a estas amenazas de los intolerantes y de los borrokas" y ha considerado que "es el momento" de que se produzca el debate.

En la misma línea, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "a pesar de los gritos de los intolerantes de siempre, agradecemos que Pablo Casado venga a los Sanfermines y estamos encantados con su presencia".

Ana Beltrán ha recordado que Casado ganó la votación de las primarias la semana pasada en Navarra y ha afirmado que "desde el Partido Popular de Navarra lo que esperamos y deseamos es tener un presidente que sea firme en la defensa de los principios ideológicos y de los valores de siempre del PP, unos valores que tenemos que recuperar con firmeza, con valentía y sin complejos, y Pablo Casado está en ello seguro".