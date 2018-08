Pamplona acogerá el 1 de septiembre el II festival 'Pim Pam Ville' con grupos locales e internacionales

Publicado 10/08/2018 14:25:13 CET

La II edición del festival de música 'Pim Pam Ville' presentará el sábado 1 de septiembre en la plaza de los Burgos de Pamplona la actuación de diez formaciones de estilos musicales como punk, psicodelia, pop o rock.

Este festival se celebra dentro de los actos del programa conmemorativo del 595 aniversario del Privilegio de la Unión organizado por el Ayuntamiento de Pamplona alrededor de la festividad del 8 de septiembre.

Por la plaza de los Burgos pasarán grupos locales e internacionales como los americanos Boytoy, Sonny and The Sunsets, Holy Wave o The Monsieurs, los japoneses Neat Beats o los holandeses The Anomalys, que cerrarán las actuaciones. El cartel lo completarán Cápsula, Joseba. B Lenoir, La Plata y Juárez.

El festival comenzará por la mañana y en la sesión matinal actuarán tres grupos a las 12, a las 13 y a las 14 horas. Por la tarde, los conciertos comenzarán a las 17 horas y se sucederán cada hora hasta las 23.40 horas cuando comenzará el último. Todas las actuaciones son gratuitas, según han dado a conocer este viernes en rueda de prensa la concejala delegada de Cultura, Maider Beloki, y la directora del área, Maitena Muruzábal.

En concreto, el grupo pamplonés Juárez será el encargado de abrir el 'Pim Pam Ville 2018' a las 12 horas tras haber publicado en junio de este año su tercer trabajo, 'Boreal', producido al igual que sus antecesores 'Escafandra' y 'Caléndula' por Hans Krüger.

La Plata subirá al escenario de la plaza de los Burgos a las 13 horas. Esta banda de synth pop valenciana se formó en octubre de 2016 con integrantes de Carmonas, Teletexto, Thee Vertigos, Acapvlco, Mental Signals y Poder Absoluto. Está compuesta por Diego Escriche, Miguel J. Carmona, María Gea, Salvador Frasquet y Patricia Ferragud.

La sesión matinal la cerrarán, a partir de las 14 horas, los norteamecicanos Sonny And The Sunsets, originarios de San Francisco. El escritor de teatro y novela Sonny Smith comenzó a tocar la guitarra y a cantar pasada la treintena. Actuará junto a Sunsets, es decir, Germán Carrascosa (Los Bananas, La Otra Gloria y Orquesta del Caballo Ganador) y Jordi Irizar (La Estrella de David y Sedaiós).

Por su parte, el beratarra Joseba Baleztena será el encargado de abrir el bloque de conciertos vespertino a las 17 horas. Joseba. B Lenoir inició su andadura en el rock and roll más duro acercándose posteriormente a otro tipo de sonoridades para desarrollar un estilo propio experimentando con los loops y pedales de efectos sin abandonar la guitarra.

Desde Brooklyn llegará a partir de las 18 horas el trío Boytoy. El estilo de esta banda americana es definido como de psicodelia estilo principios de siglo, con un carácter outsider y desenfadado y toques retro. Una hora después, le seguirán en el escenario Holy Wave, que vienen también desde Estados Unidos, desde Austin, para seguir con la psicodelia.

El tercer grupo norteamericano que actuará será The Monsieurs, a las 20 horas, considerado el trío mas cool del trash punk yeye fuzz feminista. Tras terminar con Tunnel of Love, Andy Macbain y su voz desquiciada se han unido con Hilken Mancini (Fuzzy y Shepherdess) a la guitarra y Erin King al ritmo.

Entrando en la recta final de 'Pim Pam Ville' actuarán a las 21 horas Neat Beats, los reyes del rhythm and beat nipón y considerados la mejor banda de mersey beat del mundo. Formados en 1997 en Osaka, llevan publicados ocho discos.

Les seguirá, a las 22 horas, Cápsula, grupo nacido en Argentina de la mano de Martín Guevara y Coni Duchess y asentado en Bilbao. Llevan 11 discos publicados y miles de conciertos en América del Norte, Latinoamérica y Europa.

Para finalizar, se subirán al escenario The Anomalys, un mítico trío de high-energy rock and roll-primitive-punkabilly de Ámsterdam. Editaron su primer álbum en 2010 y desde entonces no han parado de girar por Estados Unidos y Sudamérica en festivales como SXSW, Burning Man o Funtastic Drácula Carnival.