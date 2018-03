Parlamentarios navarros se sumarán a la huelga feminista de este jueves, 8 de marzo

Publicado 05/03/2018 12:56:55 CET

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos en el Parlamento de Navarra vivirán este jueves la jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la huelga feminista de distinta manera. Así los parlamentarios de I-E no realizarán actividad parlamentaria esa jornada, mientras que las parlamentarias de Podemos tampoco acudirán al pleno y las de Geroa Bai y EH Bildu se ausentarán a partir de las 11 horas. UPN dice que asistirá al pleno y que apoya el posicionamiento de UGT y CCOO, el grupo completo del PSN se ausentará de 12 a 14 horas y el PPN no apoya esta huelga.

Así, el grupo parlamentario de UPN asistirá al pleno de la Cámara que se celebra este jueves y participará en la concentración convocada a las 11 horas en el Legislativo. "En UPN estamos contra la desigualdad, contra la violencia machista, contra la brecha salarial...", ha dicho el presidente y portavoz parlamentario de los regionalistas, Javier Esparza, y ha señalado que "vamos a apoyar el posicionamiento de UGT Y CCOO". Ha afirmado que el día 7 de marzo UPN va a organizar un acto dirigido a las mujeres de la formación regionalista que están en cargos públicos o del partido.

En el grupo de Geroa Bai, los parlamentarios comenzarán asistiendo al pleno de la Cámara y tras la concentración a las 11 horas, las parlamentarias se ausentarán de la sesión. El representante de la formación Unai Hualde ha explicado que han propuesto este lunes alterar el orden de las preguntas del pleno de control para que en la primera parte fueran respondidas las dirigidas a la presidenta del Gobierno y a las consejeras, pero no ha salido adelante. Y sobre qué realizarán con el sueldo de quien siga la huelga, ha detallado que "no hay posibilidad de descontar el sueldo al no existir una relación laboral con el Parlamento". "Son posibles otras vías como hacer donaciones que es por donde el grupo creo que actuará", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que se adhieren a la huelga del 8 de marzo en la que "se trata de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad" y "ese objetivo hay que seguirlo en todas las áreas y también en el Parlamento". Así, las parlamentarias asistirán al pleno hasta la convocatoria de las 11 horas pero no intervendrán y "los parlamentarios haremos esos trabajos que nuestras compañeras tengan que hacer ese día". Ha precisado Araiz que el salario correspondiente a la huelga "se donará a colectivos relacionados con la lucha feminista".

Por su parte, Carlos Couso, de Podemos, ha abogado por que el 8 de marzo se "signifique el papel de la mujer" y "los hombres ese día no tendremos que hacer esos trabajos remunerados que van a dejar de hacer las mujeres y sí debemos hacer los trabajos no remunerados". "Nuestro apoyo a la huelga", ha dicho, para insistir en que "las mujeres se ausentarán" del pleno y "los hombres nos quedaremos". Todos acudirán a la concentración de las 11 horas. Solicitarán que el salario de ese día se done a las organizaciones feministas o que impulsen la igualdad.

La socialista María Chivite ha explicado que su grupo parlamentario se sumará al paro de dos horas, de las 12 a las 14 horas, tanto hombres como mujeres. "Esas dos horas nos las descontaremos del sueldo y las donaremos a una ONG que trabaja en el ámbito de la igualdad y la violencia de género", ha dicho, para señalar que "la igualdad no es cosa solo de mujeres, tenemos que trabajar en ella de la mano hombres y mujeres".

Desde el PPN, Ana Beltrán ha indicado que no apoyan la huelga por que no están de acuerdo con el contenido del manifiesto. "Nosotros apoyamos a las mujeres y lo demostramos con hechos; tenemos una presidenta mujer, tenemos más mujeres en el comité ejecutivo, una senadora mujer...", ha expuesto, para afirmar que "como más se apoya a las mujeres es trabajando por ellas, defendiendo sus reivindicaciones, y trabajaremos por defenderlas".

El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha destacado la importancia del 8 de marzo este año, "un momento de toma de conciencia y de avance en la sociedad igualitaria". "La huelga feminista convocada puede ser una jornada histórica", ha indicado, para señalar que no realizarán actividad parlamentaria el jueves y "sí estaremos en las movilizaciones de ese día". Han retirado todos los puntos que habían presentado para la sesión de este jueves. Nuin ha comentado que donarán la parte correspondiente de su sueldo "a las actividades del movimiento feminista que se valore".