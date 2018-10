El Parlamento da trámite a la propuesta de UPN, PSN y PPN de crear una comisión de investigación sobre Davalor

Publicado 10/09/2018 13:08:01 CET

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes la admisión a trámite de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el procedimiento de concesión de diversos préstamos por parte de la empresa pública Sodena a la empresa Davalor Salud. Ha sido presentada por UPN, PSN y PPN y se prevé su inclusión en el orden del día del pleno del 20 de septiembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que la decisión de conceder los préstamos "no la toma Sodena, la toma Manu Ayerdi -vicepresidente de Desarrollo Económico", que "ojalá hubiera hecho caso a los técnicos de Sodena". "Se trata de una apuesta personal del vicepresidente, contra informes técnicos de Sodena y que produce un efecto llamada porque el Gobierno avala y el promotor aprovecha ese aval para, a la hora de conseguir nuevos inversores, trasladar la idea de que es apoyado por el Gobierno", ha afirmado.

Tras señalar que es un "caso excepcional", Esparza ha señalado que "hay quien dice que podríamos estar hablando de estafa piramidal y si fuera así sería gravísimo". "El Gobierno podría haber participado de alguna manera", ha apuntado, para exponer que "pequeños inversores han entrado más confiados a invertir en este proyecto por el aval del Gobierno". A su juicio, "se quiere tapar lo que tiene que ver con Davalor".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que "nunca nos hemos negado a que se investigue nada, tampoco a que se investigue Davalor" y ha defendido que "Sodena es un instrumento necesario de capital riesgo" y "en 2016 se han apoyado 36 proyectos empresariales, con inversiones de 12 millones por parte de Sodena". "Las decisiones de Sodena están basadas en cierto grado de incertidumbre y la inversión en Davalor era en un sector estratégico, dentro de la S3", ha asegurado.

Según ha dicho, "la decisión tomada por Sodena de invertir en Davalor ha sido basada en informes jurídicos y técnicos y se pusieron condiciones y garantías para que los créditos fueran concedidos; y no siempre ha sido así", en referencia a la inversión del anterior Gobierno en Iberdrola. Ha indicado que UPN, PSN y PPN "solo tienen dos objetivos" con este tema: "Hacer ruido contra el Gobierno del cambio y mientras se hable de Davalor no se habla de desaparición de CAN".

Por EH Bildu, Adolfo Araiz, ha comentado que "no sé qué quieren conocer los proponentes porque tenemos mucha información sobre este tema". "Se está tratando de poner en cuestión si los protocolos funcionaron o no adecuadamente o si basta con una decisión del Gobierno, de Ayerdi, para encargar a Sodena la concesión de los préstamos. Si se quiere investigar eso, también compartimos que haya que retrotraer esto a otros procedimientos", ha indicado, para referirse a las acciones de Iberdrola.

Según ha dicho, "estamos abiertos a votar a favor de la comisión de investigación pero si algún grupo quiere ampliar el objeto de la comisión, no tenemos ningún inconveniente".

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha afirmado que "tiene que haber una investigación profunda de la formad de gestión de Sodena del dinero público, ya que UPN y PPN y el Gobierno han mantenido el mismo equipo directivo y las mismas formas de gestión".

En su opinión, "se tiene que investigar no solo el caso de Sodena sino la totalidad de esta forma de gestión". "Tenemos identificados a sus responsables, a las entidades financieras, a las empresas...", ha señalado.

La socialista María Chivite ha indicado que apoyan la comisión de investigación porque "fue una decisión atípica, irregular, personal del vicepresidente y crea un agravio comparativo con otras empresas".

Ha expuesto que si otros grupos plantean abrir la comisión a otras empresas "no estamos cerrados".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha explicado que han pedido la comisión de investigación porque "se han utilizado 3 millones de dinero público y queremos investigar por qué se siguió dando dinero cuando desde el inicio hemos visto ciertas irregularidades".

Ha señalado además que preguntó a una letrada del Parlamento si una comisión de investigación se puede abrir a piezas de otras empresas y "me dijo que no y que por eso para abrir una comisión se acota tanto el objeto, que está muy cerrado".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "apoyaremos y estaremos con las iniciativas que supongan la investigación de otro tipo de inversiones que fueron desastrosas, como las acciones de Iberdrola".