El Parlamento de Navarra evita rechazar las palabras de Arantxa Tapia sobre las "capitales vascas"

15/01/2018

PAMPLONA, 15 Ene.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes sendas declaraciones institucionales presentadas por UPN y PPN para mostrarse en contra de las declaraciones de la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien la semana pasada incluyó a Pamplona entre las "capitales vascas" en un acto sobre el tren de alta velocidad.

En concreto, UPN proponía rechazar estas declaraciones "por ser un ataque a Navarra como comunidad política diferenciada" y considerándolas "todo un alegato nacionalista". El PPN proponía con su texto declarar a Arantxa Tapia 'persona non grata' en Navarra. El cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) ha votado en contra de las dos declaraciones, por lo que no ha prosperado. El PSN ha votado en contra de declarar a la consejera vasca 'persona non grata'.

Además, la Mesa del Parlamento foral tampoco ha admitido una solicitud de comparecencia presentada por el PPN para que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, compareciera en la Cámara para posicionarse sobre este asunto, aunque sí ha sido tramitada una pregunta registrada por UPN para que Barkos hable sobre este tema en el pleno del Parlamento.

