El Parlamento de Navarra pide medidas para "minimizar" el impacto de las obras en los túneles de Belate

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una moción por la que insta al Gobierno foral a que establezca "todas las medidas posibles que tengan como objetivo minimizar el impacto producido por la realización de las obras en los túneles de Belate y Almandoz para los vecinos y usuarios afectadas por dichas obras".

La moción, presentada por UPN, pide al Gobierno foral que cree una comisión con presencia de las entidades locales, las asociaciones de transportistas y responsables del sector servicios para coordinar las actuaciones que se podrían llevar a cabo.

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que hay que analizar "qué se puede hacer para, en la medida de lo posible, minimizar el impacto de las obras". También ha planteado que se estudie la posibilidad de reducir el tiempo de duración de los trabajos, estimado en siete meses. "Hay que analizar si es posible de alguna forma que ese plazo sea menor, si puede haber más personas o más de una empresa trabajando", ha planteado.

El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha destacado que UPN ha presentado "una moción constructiva" ante una obra que es "necesaria y que se debería haber realizado hace años, pero que la va a realizar el Gobierno actual". "Compartimos la propuesta de UPN porque tenemos el convencimiento de que el Gobierno de Navarra va a establecer todas las medidas posibles para minimizar las afecciones", ha asegurado.

En la misma línea, el parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha afirmado que como consecuencia de las obras "va a haber una afección y las administraciones tienen que intentar limitar esa afección que pueda tener en la ciudadanía".

Igualmente, el parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha señalado que lo que se pide en la moción es "bastante coherente y sensato" y ha planteado que, en este tipo de infraestructuras, se invierta en "unos buenos informes geotécnicos para no tener que hablar luego de más molestias".

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha coincidido "absolutamente" con la moción de UPN y ha advertido de que "las cosas se están haciendo a medias, porque dentro de poco habrá que cerrar otra vez el túnel para hacer las galerías de evacuación". "Creemos que el Gobierno tendría que haber recapacitado. Falla la planificación y la participación", ha indicado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, se ha mostrado de acuerdo con las necesidad de las obras en los túneles de Belate y Almandoz, pero ha advertido de que "no se entiende que el Gobierno de antes y el de ahora hayan dejado este asunto hasta última hora". Para conseguir que estas obras "afecten al menor número de usuarios", el PPN ha presentado una enmienda con la que proponía que no se cobre peaje en la N-1 en Guipúzcoa a los camiones que sean desviados por las obras, de forma no se "colapsaría" el tráfico en la carretera del puerto de Belate. UPN no ha aceptado incorporar esta enmienda a su moción.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha considerado que "hay margen" para buscar una "minimización de los efectos" de las obras y ha dicho que "es al Gobierno de Navarra al que le compete buscar ese espacio y hacer propuestas".