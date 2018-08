Podemos Navarra considera un "fraude democrático" el cambio de nombre de su grupo parlamentario

Publicado 03/08/2018 15:33:16 CET

PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos Navarra, Dani López, ha considerado un "fraude democrático" el cambio de denominación del grupo parlamentario de su partido a 'Podemos Ahal Dugu-Orain Bai', aprobado este viernes por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra y solicitado por los cuatro parlamentarios críticos con la dirección, Laura Pérez, Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo.

López ha reprochado que Laura Pérez, ex secretaria general de la formación y expulsada del partido, haya conseguido el cambio de nombre del grupo "con el apoyo del PP, el partido más corrupto de Europa".

"Esto es un fraude democrático a las 46.000 personas que no votaron a Orain Bain, votaron a Podemos", ha censurado el secretario de Organización de Podemos Navarra que ha añadido que "dentro de lo malo ahora por lo menos la gente podrá saber y distinguir por fin qué es y qué no es Podemos".

López ha afirmado que "vinimos a las instituciones para cambiar las instituciones, para cambiar la vida de la gente" y ha resaltado que el trabajo que están haciendo los parlamentarios de su formación, entre los que ha citado expresamente a Mikel Buil, Ainhoa Aznárez y Tere Sáez; así como de los concejales de los distintos municipios, "se basa en eso y en eso vamos a seguir trabajando tanto desde las instituciones como desde el propio partido".

Sobre el escrito presentado por los críticos para crear dos agrupaciones políticas dentro del grupo parlamentario, el dirigente de la formación morada ha opinado que "es una utilización un poco extraña de lo que son los elementos administrativos, yo creo que es algo que no se puede". "No entiendo cómo se pueden formar dos agrupaciones a partir de un único grupo cuando a las elecciones sólo ha concurrido uno. Es algo que no tiene cabida, es algo demasiado estrambótico como para que lo estudiemos", ha agregado.

Dani López ha indicado que esta iniciativa está "en la línea en la que estas personas -en referencia a los críticos con la dirección- están trabajando; no desde hace poco, sino desde el 21 de mayo, al día siguiente de las primarias de Podemos, el día en el que Laura Pérez perdió la Secretaría General".

"Hemos venido a trabajar y lo que debemos es adaptarnos y seguir trabajando por las personas, que es lo que nos importa, y olvidarnos de los tejemanejes institucionales, manejos del reglamento, estiramiento de las instituciones para beneficio propio y personal, que es lo que ha pasado aquí", ha concluido.