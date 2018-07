La Policía Foral imparte charlas sobre seguridad ciudadana y vial en distintas zonas de Navarra

Actualizado 06/12/2011 18:28:08 CET

PAMPLONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha impartido en las últimas semanas varias charlas sobre seguridad ciudadana y vial, en el marco de los encuentros informativos y de asesoramiento que habitualmente mantiene con diversos colectivos sociales.

Las sesiones han tenido lugar en Obanos, sobre robos en casas y bajeras; en Lumbier, sobre los vehículos agrícolas; y en Sangüesa y la Ribera, dirigidas a personas de la tercera edad

La última de las charlas tuvo lugar el viernes pasado, 2 de diciembre, en la casa de cultura de Obanos, con el fin de tranquilizar a los vecinos de la zona en relación al incremento de robos registrado en las casas de pueblo, viviendas unifamiliares y bajeras del entorno, y solicitar su colaboración.

En el transcurso de la charla, que fue impartida por la directora general de Interior y Justicia, Inmaculada Jurío, y el comisario principal del Área de Investigación Criminal, Juanjo Salaberri, se les informó de que la Policía Foral ha intensificado la vigilancia en la zona y se les aconsejó que avisasen a la comisaría más cercanas (Estella 948 555 576 o Pamplona 948 202 920) en caso de detectar algún movimiento sospechoso, según ha explicado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Asimismo, se les facilitó una serie de recomendaciones, como la necesidad de no dejar abierta la puerta de casa a pesar de que la salida sea corta, de no guardar objetos de valor en las viviendas o de no hacer público que se marchan de vacaciones.

SESIONES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Por otro lado, los agentes de la Policía Foral han impartido recientemente cuatro charlas divulgativas, dirigidas a personas de la tercera edad, para informarles sobre cuestiones relacionadas con las seguridad ciudadana y vial.

Una de esas sesiones tuvo lugar el pasado miércoles, día 30 de noviembre, en Sangüesa, en el marco de la Semana Cultural organizada por el Club de Jubilados Horizonte de la localidad. La conferencia, impartida por el grupo de educación vial y el personal de la comisaría de Sangüesa, abordó aspectos relacionados con la seguridad en las carreteras.

El centenar de asistentes que siguió la charla pudo conocer, entre otras cuestiones, la experiencia personal de una víctima que sufre importantes secuelas como consecuencia de un accidente de tráfico.

Otras citas han tenido lugar en Arguedas, Villafranca y Cadreita, todas ellas impartidas por agentes de la comisaría de la Policía Foral en Tudela.

En la primera localidad, alrededor de 50 personas acudieron al Club de Jubilados de Arguedas para participar en una ponencia sobre delitos y estafas asociados a la tercera edad, impartida por un cabo de Policía Judicial de Tudela. Este mismo tema se abordó en el Club de Jubilados de Villafranca, a donde acudieron medio centenar de vecinos.

En Cadreita, 110 personas participaron en una exposición de consejos y normas de seguridad vial para personas mayores, ya sean conductores o peatones, e incluso cuando actúan como responsables del cuidado de menores.

Finalmente, la pasada semana dos componentes de la Unidad de Transportes de Policía Foral y el Subinspector Jefe de la misma, estuvieron resolviendo las dudas y los problemas que les presentaron alrededor de 30 miembros de la Cooperativa Cerealista de Lumbier, sobre transporte con vehículos agrícolas.