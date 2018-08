El PPN exige al Ejecutivo foral que "retome de inmediato" las obras de ampliación del Canal de Navarra

Publicado 11/08/2018 17:56:46 CET

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha exigido al Ejecutivo foral que "retome de inmediato" las obras de ampliación de la Primera Fase del Canal de Navarra, "paralizadas desde hace meses por culpa de su gestión irresponsable".

El senador del PPN, José Cruz Pérez Lapazarán, ha afirmado que "el retraso Gobierno de Navarra en la aprobación de los proyectos de los diferentes tramos fue lo que frenó la actividad de la empresa adjudicataria, provocando un grave perjuicio a cientos de agricultores de Tierra Estella". "Como consecuencia, no han podido regar este año como estaba previsto, y hoy día la situación sigue sin solucionarse", ha criticado.

"No se ha ejecutado ni finalizado ni el ramal del Ega, que atiende a pueblos como Lerín, Cárcar, Andosilla o Sesma; ni el del Arga, que abastece a Peralta o Funes", ha detallado Lapazarán. "Esto ya ha provocado una gran pérdida de ingresos a los agricultores, que continuará el año que viene si el Gobierno de Navarra no se pone manos a la obra. No es de extrañar, pues, que los regantes ya hayan mostrado su decepción ante un futuro incierto", ha remarcado a través de un comunicado.

"En el caso de Funes, además, se da la circunstancia de que están teniendo que regar con una elevación de 160 metros en vez de 25, que es la altura que proporcionaría el Canal construido en el tramo de Peralta, y con sistemas de bombeo antiguos que producen un gasto innecesario", ha apuntado.

Así pues, el senador ha advertido del "riesgo de que miles de hectáreas en muchos pueblos de Tierra Estella se queden sin riego no sólo este año, sino también el siguiente", lo cual generaría "un retraso de más de dos años de lo que teóricamente debería haber estado terminado en abril".

"Y todo ello se debe a la dejadez de este Gobierno, que desde el principio renegó de esta infraestructura, y que no ha dejado de poner palos en la rueda para evitar que el proyecto se desarrolle como debe", ha aseverado.

"Por eso, desconfiamos del acuerdo con la concesionaria anunciado, pues no vemos ningún avance en este sentido, sino más bien sólo opacidad y falta de compromiso", ha manifestado Pérez Lapazarán. "Lamentablemente, no nos extraña, teniendo en cuenta la oposición radical de Bildu, que es quien maneja los hilos del Gobierno", ha apostillado.

Con respecto a la Segunda fase del Canal, ha recordado que el PPN "ya presentó también una iniciativa parlamentaria para mejorar su diseño constructivo, atendiendo a criterios rigurosos ya aplicados en la primera fase que, sin embargo, fue rechazada por el cuatripartito". "Es obvio que no les interesa atender las necesidades de agua de la Ribera de la manera más eficaz posible", ha afirmado.

El senador ha asegurado que el PPN "no cejará en su empeño para conseguir que se garantice un Canal en su máxima dimensión y que atienda a todos los pueblos de la Ribera". Y ha anunciado, en esta línea, que preguntará al Gobierno central por la situación en la que se encuentra el expediente de redacción del proyecto de la Segunda Fase que la sociedad pública CANASA ha contratado a una consultora.

"Está claro que el Gobierno de Navarra sigue ninguneando a la Ribera y renegando de todo lo que suponga progreso para nuestra comunidad. Una y otra vez, prefiere dejarse llevar por prejuicios infantiles en vez de mantener una visión estratégica que redunde en el bienestar de los navarros", ha censurado.

El representante del PP se ha mostrado convencido de que "esta actitud le pasará factura, pero lo que nos preocupa ahora es todo el daño que su cerrazón va causando por el camino, y por eso intentaremos por todos los medios que la mejor opción para el Canal siga adelante".