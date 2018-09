El PPN pregunta al Gobierno de España por el geoposicionamiento de las patrullas policiales en Navarra

Publicado 21/09/2018 17:08:38 CET

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular de Navarra, Cristina Sanz, ha preguntado al Gobierno de España "cuál es el motivo por el que todavía no se ha implantado en Navarra el geoposicionamiento en las patrullas policiales, que permitiría una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos con presencia en la Comunidad foral".

Cristina Sanz ha manifestado en una nota que no entiende "por qué todavía en Navarra no se hace uso de este adelanto como es el geoposicionamiento" y ha pedido al Gobierno de España, "responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y por tanto, de la seguridad de todos los españoles, que presione al Gobierno de Navarra para agilizar el proceso y evitar así situaciones como la ocurrida en Cáseda, donde un vecino ha denunciado que no se quiso avisar a la Guardia Civil desde el 112".

La senadora 'popular' ha afirmado que "desde hace un tiempo este sistema de geoposicionamiento ya es posible técnicamente en las patrullas, pero parece que el Gobierno de Navarra, presidido por Uxue Barkos y con la consejera Beaumont al frente de Interior, tiene una nula intención por poner en práctica este servicio, que es para el bien de la seguridad ciudadana". "Por eso preguntamos al Gobierno de España por qué no toma cartas en el asunto y presiona al Gobierno de Navarra en este tema tan importante", ha concluido la senadora Cristina Sanz.