El PPN solicita que la elección del letrado mayor del Parlamento sea por méritos

Publicado 22/02/2018 15:28:53 CET

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra (PPN) ha propuesto una modificación del Reglamento del Parlamento para que la designación del letrado mayor de la Cámara "deje de ser por designación discrecional de la Mesa, a propuesta de la Presidencia, y se efectúe por concurso de méritos, por una duración igual a la de la legislatura, y entre los letrados del Parlamento, de la Cámara de Comptos y de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra".

En un comunicado, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "nunca nos habíamos visto en la tesitura de tener que proponer algo similar, pero desde que Podemos está ejerciendo su censura en la Presidencia del Parlamento, amparado por el resto de partidos del cuatripartito, creemos que hay que poner freno a sus desmanes".

"Según estipula el Reglamento de la Cámara, la elección del Letrado Mayor se realiza en estos momentos de manera discrecional, por la Mesa del Parlamento, a propuesta de la Presidencia. Creemos que hay que cambiar ese método, y que se establezca un concurso de méritos entre los mismos letrados que en la actualidad pueden ser designados, es decir, los letrados del Parlamento, de la Cámara de Comptos y de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra", ha precisado, para añadir que "igualmente proponemos que cada elección tenga una duración por el mismo tiempo por el que dure la legislatura, aunque el Letrado Mayor pueda ser el mismo en cada legislatura, si es la persona más idónea para el puesto".

Beltrán ha señalado que "hasta la fecha, desde luego, no tenemos ninguna objeción con la letrada mayor, la señora Tajadura, igual que no la teníamos con el anterior letrado, el señor Esparza, pero no queremos que estos profesionales tengan que verse amenazados, tanto en su prestigio profesional como en su actividad, por que por su imparcialidad la presidenta del Parlamento decida quitarles del puesto, tal y como parece que quiere hacer Aznárez".