PSN presenta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Residuos, que "no da respuesta a las necesidades de Navarra"

Publicado 16/02/2018 11:58:44 CET

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de Residuos porque "no da respuesta a las necesidades de Navarra en esta materia y no aporta soluciones a la situación actual y crea problemas para el futuro".

En rueda de prensa, la portavoz del PSN en Desarrollo Rural, Conchi Ruiz, y el secretario de Transición Energética, Bernardo Ciriza, han valorado el citado proyecto de ley del Gobierno foral, que han calificado de "cortoplacista" y que "nos aboca al desastre en el futuro".

Ruiz ha señalado que "Navarra se quedará sin vertederos en unos años y no habrá salida para las basuras que generamos". "Deja totalmente empantanada la gestión de los residuos en el futuro cercano, sin ofrecer alternativas", ha añadido, para criticar que "no aborda la cuestión de las infraestructuras y no cumple las directrices de la normativa europea".

La representante socialista ha señalado que desde el PSN "apuestan por avanzar hacia modelos más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente" y ha añadido que dicho proyecto de ley "no va en esa dirección". "De salir adelante este proyectos nos encontraremos con la basura en la calle, sin saber muy bien qué hacer con ella ni dónde llevarla", ha aseverado.

Conchi Ruiz ha explicado que el proyecto de ley establece para 2017 que el 75 por ciento de los residuos de Navarra "han de ser recogidos selectivamente, un objetivo más ambicioso que el de la UE, que lo fija en el 65 por ciento para 2030". "Pensamos que el objetivo de la ley es poco realista", ha aseverado, para indicar que "a día de hoy estamos muy por detrás de algunos países europeos en materia de reciclaje".

Además, la socialista ha planteado que la UE plantea reducir al 10 por ciento para el año 2030 los residuos para que puedan ir a vertedero, mientras que "Navarra se plantea que a vertedero para 2027 vaya un 25 por ciento, por lo que en tres años habría que reducirlo al 10 por ciento", algo que Ruiz ha calificado de "muy difícil o imposible" de conseguir.

Según ha continuado, "ni la ley ni el plan de residuos contemplan infraestructuras para almacenar y tratar esos residuos". "A día de hoy Navarra cuenta con tres vertederos, uno de los cuales, el que recibe más cantidad de residuos -Góngora-, tiene fecha prevista de clausura en 2022. Por lo tanto dos vertederos tendrán que asumir la basura del primero", ha señalado, para criticar que "para ello la basura tendrá que pasearse en camiones por toda Navarra, de norte a sur". Y ha precisado que la clausura de estos dos vertederos está prevista para 2025 (Cárcar) y 2026 (El Culebrete). A su juicio, "esto nos lleva a un escenario desastroso".

Por otro lado, entre otras cosas, Conchi Ruiz ha señalado que enmiendan la ley por "la gestión de los residuos" planteada ya que "en la ley aparece una nueva figura, que es el ente, que gestionará todos los residuos de Navarra". "¿Vamos a dejar toda la gestión de los residuos de Navarra en poder de una entidad que no está definida?", se ha preguntado, para señalar que "si ya hay una entidad que ejerce estas funciones, ¿por qué cambiarlo?, si es necesario, adaptarlo que se adapte".

Ha mostrado, además, su desacuerdo con artículos como "la prohibición de la venta de vajilla de un solo uso si no cumple las directivas europeas para 2020" o "la prohibición de venta de agua embotellada en edificios públicos excepto en centros sanitarios". "La prohibición no va a ayudar a conseguirlo", ha opinado.

Por otro lado, Bernardo Ciriza ha advertido de que el PSN "no va a ser cómplice de la situación a la que nos lleva la ley". Y ha abogado por que "Navarra sea una Comunidad capaz de gestionar por sí sola todos los residuos que genere, de forma autónoma, sin depender de ninguna otra CCAA limítrofe, como le sucede a Guipúzcoa, que mucho nos tememos que esta ley nos pueda acabar llevando a una situación similar".