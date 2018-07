La Red de Lucha contra la Pobreza critica el "incumplimiento" de la aplicación de los fondos 0,7% del IRPF en Navarra

Actualizado 02/05/2013 12:56:27 CET

La Red de Lucha contra la Pobreza en Navarra ha criticado "el incumplimiento que se está dando de la aplicación de los fondos del 0,7 por ciento del IRPF" para fines sociales y ha solicitado que "de una vez por todas se aplique la ley y se modifique de manera que realmente se cumpla la voluntad de los contribuyentes" al marcar esta casilla en su declaración de la Renta.

Así lo ha manifestado la representante de la Red de Lucha contra la Pobreza en Navarra Patricia Ruiz, quien ha comparecido este jueves en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra junto a los también miembros de la Red Ubaldo González y Sara Bea, a petición de todos los grupos parlamentarios.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la sesión de trabajo, Ruiz, que ha informado de que el pasado año estos fondos ascendieron a 5,5 millones, ha asegurado que "se están produciendo una serie de disfunciones de la ley", ya que "no se cumplen ni los plazos de convocatoria, ni la aplicación de los fondos".

Ruiz ha destacado que este dinero "no es un presupuesto a libre disposición para el Gobierno de Navarra, sino que son los fondos que los ciudadanos navarros quieren que vaya para los programas de atención a las personas más vulnerables". "Llevamos desde el año 2008 peleando por que realmente se cumpla la voluntad de la ciudadanía", ha apuntado.

En este sentido, la representante de la Red de Lucha contra la Pobreza ha solicitado que "de una vez por todas se aplique la ley y se modifique de manera que realmente se cumpla esta voluntad".

En concreto, ha explicado que este incumplimiento se refleja, entre otros aspectos, en que "igual no se destina la totalidad de los fondos". Asimismo, ha agregado que "se incumplen los plazos", porque "la ley indica que tiene que ser un mes después de aprobar el Presupuesto, y a 30 de enero aún no han salido la convocatorias". Como consecuencia, ha añadido, las entidades sociales se encuentran con que "no tienen fondos".

Además, Ruiz ha puesto de relieve que "ahora mismo en el Presupuesto del Gobierno de Navarra lo que se destina a entidades sociales es el 0,7 por ciento, no hay presupuesto, así que las entidades sociales dependen casi al cien por cien de esos fondos".

Por último, Ruiz ha defendido que "esos fondos tienen que ser complementarios a los que el Gobierno de Navarra dé, pero el Ejecutivo foral los ha sustituido y no da más que los fondos 0,7". "Siempre, pero más en un momento como el actual, en el que las necesidades sociales son inmensas, se debería aplicar la ley", ha concluido.