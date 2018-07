Salud convoca un concurso escolar para prevenir el consumo de tabaco

Actualizado 27/04/2015 17:15:52 CET

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de mayo

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha convocado un concurso de carteles y vídeo entre escolares con el objetivo de sensibilizar y prevenir el consumo de tabaco en la población joven.

El certamen se ha organizado conjuntamente con el Departamento de Educación del Gobierno foral y los colegios profesionales de Medicina, Odontología, Enfermería y la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria, con motivo de la celebración el próximo día 31 de mayo del Día mundial sin tabaco.

En el caso del concurso de carteles (dibujo y pintura), se establecen dos categorías, una dirigida a escolares de Educación Primaria, y la otra, a alumnos de ESO, Bachiller, Formación Profesional y Educación Especial.

Cada concursante deberá elaborar un cartel referente al Día mundial sin tabaco/Tabakorik gabeko Eguna, en tamaño A3 y formato JPG. El archivo no podrá superar los 3 Mb y se enviará por correo electrónico a ispdirec@navarra.es, indicando en el asunto 'Concurso Día mundial sin tabaco', o entregarse en el ISPLN, con los siguientes datos del participante: nombre y dos apellidos, edad, curso y centro escolar.

En cada categoría se otorgará un premio colectivo consistente en una salida a Sendaviva (Primaria) y a Rocópolis (Secundaria) para toda la clase del ganador o ganadora; y un premio individual de 60 euros para ropa deportiva.

CONCURSO DE VÍDEOS

El concurso de vídeos se dirige a estudiantes de 4º curso de la ESO o 1º de Bachillerato o Formación Profesional, y la participación puede ser individual o en grupo. El vídeo, de una duración máxima de dos minutos, girará en torno a la idea 'Que el humo no te ciegue' y se elaborará mediante un dispositivo móvil (teléfono, cámara de vídeo, etc.). Las imágenes serán originales, tomadas por el o los participantes y no podrán haber sido presentadas a concursos anteriores ni publicadas en medios de comunicación.

La presentación del trabajo será en un CD o DVD rotulado con el título, nombre de los autores, colegio y curso, además del teléfono del responsable para contactar en caso de resultar ganador. Los vídeos deberán enviarse por correo postal o entregarse en la sede del Colegio Oficial de Dentistas de Navarra (Avda. Baja Navarra, 47 de Pamplona), o bien enviarse por correo electrónico a cooe31@infomed.es.

Los autores del vídeo ganador, y toda su clase, recibirán como premio una actividad de 2 horas de aventura y escalada en el rocódromo Rocópolis, más un vale de 60 euros en ropa deportiva.

La selección del trabajo ganador se hará siguiendo criterios de originalidad, emotividad y relación con la idea del concurso, y se valorará que anime a los jóvenes a no empezar a fumar, advirtiendo de los peligros del consumo y el efecto adictivo que provoca el tabaco.

La participación en el concurso de vídeo supone la autorización por parte del autor y protagonistas para publicar el trabajo en la página web de los organismos convocantes y, en su caso, en los medios de comunicación. Además, el vídeo ganador pasará a ser propiedad de dichos organismos, ha informado el Gobierno en una nota.