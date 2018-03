Solana afirma que la ausencia de víctimas de ETA en el acto del sábado ha causado "tristeza" en el Gobierno foral

Publicado 07/03/2018 13:23:26 CET

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado la "tristeza" que ha causado en el Ejecutivo "la decisión tomada por una parte de las víctimas de no asistir al acto del sábado, 10 de marzo, convocado por el Ejecutivo foral".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha afirmado que "nos entristece" la ausencia anunciada por la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) al acto convocado por el Ejecutivo por el Día Europeo de las Víctimas porque "es un acto para ellas también, para esas víctimas que han decidido libremente, y respetamos la decisión, no acudir".

La portavoz ha señalado que "el Gobierno de Navarra va a seguir estando con todas las víctimas" y ha anunciado que el Ejecutivo "sí va a acudir a aquellos actos que convoquen tanto estas víctimas que no van a acudir al acto del día 10 como a cualquier otro acto que cualquier víctima organice en esta Comunidad".

Preguntada por en qué consistirá el acto del sábado, Solana ha dicho que "no dispongo aquí ahora de esa información y no me gustaría no darla completa" y ha señalado que se trasladará todo lo referente a "un acto público dirigido a todas las víctimas de ETA en este caso".

Sobre si se trata de un acto exclusivamente para las víctimas de ETA, la portavoz ha indicado que "no tengo aquí la definición concreta, pero principalmente es ese reconocimiento".