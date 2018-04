Solana, sobre la manifestación de los detenidos de Alsasua: "El Gobierno de Navarra estuvo donde tenía que estar"

Actualizado 18/04/2018 13:34:15 CET

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado este miércoles, sobre la manifestación del sábado por los detenidos de Alsasua, que el Gobierno foral "estuvo donde tenía que estar" y "participó de lo que tenía que participar, que es reivindicando justicia".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que no creen que se hayan equivocado al apoyar la manifestación del sábado; "en ningún momento hemos tomado de manera parcial posición por nadie". "Hemos tomado posición por la defensa de lo que entendemos son derechos fundamentales, de lo que tiene que ser un escenario de normalidad jurídica, de lo que tiene que ser una ley igual para todos, una justicia igual para todos", ha aseverado.

La portavoz ha manifestado que "estamos convencidas, y si ayer lo estábamos hoy lo estamos más, de que el Gobierno de Navarra estuvo donde tenía que estar y participó de lo que tenía que participar, que es en reivindicar justicia". "Ahí es donde estuvo el Gobierno de Navarra, no estuvo pidiendo impunidad para nadie, sino justicia y proporcionalidad, de respetar cuestiones básicas desde la separación de poderes evidentemente", ha comentado.

María Solana ha añadido que "el Gobierno de Navarra ha estado y seguirá estando en esta posición como garante de que haya justicia para todos". "No podemos estar como mero espectador mientras el Código Penal se interpreta de una u otra manera dependiendo del código postal", ha comentado.

Ha manifestado que ya dijeron también que no acudirían este martes a la concentración de apoyo a los guardias civiles y sus parejas, "convocada con un objeto, querer hacer creer que este Gobierno está con los agresores y no con las víctimas, que por supuesto no lo compartimos, y también reivindicar la consideración del delito como delito de terrorismo, que de raíz no compartimos".

"No se trata de si se apoya a quién, cómo y cuándo, sino de qué se defiende, qué se reivindica y si es responsable o no la posición y actitud del Gobierno de Navarra y de otros representantes públicos y otras organizaciones", ha expuesto Solana, quien ha dicho que "cada cual es absolutamente libre de estar, participar o acudir a lo que considere y de reivindicar lo que crea que tiene que reivindicar, y hasta ahí el Gobierno de Navarra, respeto absoluto".

Sobre por qué no asistió nadie de la Dirección de Paz y Conviviencia a la concentración de apoyo a los guardias civiles, la consejera Ana Ollo ha manifestado que "mi departamento forma parte de un Gobierno que ya ha confirmado que desde el primer momento apoyamos a las víctimas y así acudió la presidenta Barkos con el consejero Domínguez a visitarlos al hospital".

Ha continuado manifestando que "no compartimos esa calificación de que sean juzgados por terrorismo" y "no lo compartimos junto a voces muy autorizadas del mundo de la judicatura y voces de víctimas del terrorismo que creen que esta calificación es una banalización del terrorismo".

Ollo ha manifestado que desde el Ejecutivo foral no compartían que la concentración de este martes "calificara los hechos de delito de terrorismo, se hacía juez y parte de este juicio". "Apoyo a las víctimas, así lo hemos demostrado, en todo momento, pero tenemos que separar", ha indicado, para añadir que el hecho de que "no compartamos que se les juzgue por terrorismo a estos jóvenes de Alsasua no significa en ningún momento que estemos apoyando". "Para que la Justicia sea justa tiene que ser proporcional", ha aseverado.