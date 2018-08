Treinta estudiantes de 16 colegios de España participa en la séptima edición de The World of Business de la UN

Publicado 21/07/2018 10:24:34 CET

Cinco de los alumnos cursan sus estudios en cuatro centros navarros

PAMPLONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de estudiantes de 16 colegios de España han participado en el VII curso de verano 'The World of Business' de la Universidad de Navarra, organizado por ISSA School of Management Assistants y dirigido a escolares de 4º de ESO y Bachillerato.

Cinco de ellos provenían de cuatro centros navarros: IES Ibaialde, San Fermín Ikastola, Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín. El resto de alumnos venían de Gipuzkoa, Burgos, Jaén, Barcelona, Cádiz, Alicante, Valencia, Granada, Álava, Zaragoza, Cantabria y Lleida, según ha informado la UN.