UPN critica la "inacción" del Gobierno con el sector agroalimentario y las entidades locales

Publicado 30/07/2018 14:07:03 CET

PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento foral, Mari Carmen Segura, ha afirmado que este departamento del Gobierno "es el claro ejemplo de que cuando no se cree en un proyecto se paraliza, como han hecho con el Canal de Navarra, y que cuando se quieren llevar a cabo otros a toda costa, como la ley de residuos o la reforma del mapa local, actúan como elefante en cacharrería, sin importarles las repercusiones para los ciudadanos".

"Un departamento que lleva toda la legislatura haciendo anuncios y afirmaciones que no se ajustan a la realidad y que el tiempo se encargará de desmentir", ha añadido Segura en un comunicado.

Segura ha señalado que "este Gobierno retrasó más dos años la segunda fase del Canal de Navarra, con la excusa de realizar estudios sobre la necesidades reales de agua en la Ribera, y no le quedó más remedio que aceptar lo que ya se sabía: la necesidad prioritaria de agua de calidad y en cantidad suficiente para la Ribera, cuestión que sólo es capaz de hacer realidad el binomio Itoiz- Canal de Navarra". "Hasta diciembre no se conocerán las diferentes alternativas, por lo que en esta legislatura no se iniciarán las obras, tal y como por otra parte era el deseo del cuatripartito", ha manifestado.

Según ha continuado, "la paralización de la ampliación de la primera fase ha sido otra realidad durante estos tres años". "A día de hoy no se ha iniciado las obras de Arga 4, por lo que sorprende sobremanera que tanto la Consejera como el director general hayan sido capaces de decir que están a punto de acabar. Siguen faltando a la verdad, tal y como lo llevan haciendo durante estos tres años", ha dicho Segura.

La parlamentaria regionalista ha señalado que "a ello se une la situación del ramal del Ega, igualmente paralizado". "Hoy han hablado de nuevo de calendarización de las obras, cuando dicho ramal ya se debía haber puesto en marcha desde hace más de un año. Dudo que veamos el inicio en lo que queda de legislatura", ha afirmado.

En relación a las inundaciones de abril de este año, Segura ha censurado que "estamos casi en agosto y todavía no se ha publicado la Orden Foral por la que se concederán las ayudas para reponer las infraestructuras destruidas por la riada". "El 6 de junio pasado anunciaron que se habían aprobado y dos meses después, aún no está publicadas", ha comentado.

Además, ha señalado que "con la excusa de que se han ampliado las poblaciones que tendrán derecho a recibirlas, no se pueden solicitar todavía". En este sentido, la portavoz regionalista ha afirmado que "si se amplían las poblaciones, se debería incrementar también el importe que anunciaron, ya que sólo contemplaban las ayudas a las poblaciones por las inundaciones en abril".

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEDIO AMBIENTE

Para Segura, otro asunto "totalmente inaceptable" es que "se hayan reído de las entidades locales, al aprobar un Plan de Infraestructuras Locales 2017-2019 escaso a todas luces, ya que se han quedado fuera más de la mitad de las obras presentadas por los ayuntamientos y concejos". "Y lo peor de todo es que las que se han incluido no se pueden ejecutar en plazo y forma por los errores cometidos en la redacción del Plan", ha comentado.

"Para ahondar aún más en la ineficacia de este Gobierno, la consejera llevó al Parlamento una la ley para corregir todos esos errores, pero la propia presidenta Barkos la tuvo que retirar porque fueron incapaces de conseguir los apoyos necesarios, ni tan siquiera de sus socios", ha añadido.

En relación al mapa local, en su opinión es "un despropósito querer aprobar una reforma de la administración local a finales de legislatura sin consenso y con el mínimo apoyo, lo que muestra que siguen queriendo aprobar leyes sólo para ponerse medallas, sin concreción alguna y sin importarles las consecuencias que vayan a tener sobre los ciudadanos, que perderán cercanía y tendrán que pagar más por los mismos servicios".

Por último, y respecto a la Ley de residuos, "con la que a la consejera le gusta mucho sacar pecho", Mari Carmen Segura ha afirmado que "es puro humo, una ley inconcreta y vacía que no resuelve los verdaderos problemas de los residuos en Navarra". "Problemas como las 100.000 toneladas que a día de hoy se entierran sin tratar en nuestra comunidad, o la falta de solución al cierre del vertedero de Góngora en 2022. UPN no permitirá que la Ribera sea el vertedero de toda Navarra", ha concluido.