UPN insta a Itziar Gómez (Geroa Bai) a "cumplir el acuerdo municipal e impedir actividades en Rozalejo"

Publicado 20/09/2018 12:23:55 CET

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha registrado una instancia general dirigida a la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Itziar Gómez (Geroa Bai), "instándole a cumplir el acuerdo de la Comisión de Presidencia del lunes e impedir actividades en el Palacio del Marqués de Rozalejo durante las fiestas de San Fermín chiquito".

Los regionalistas han afirmado, en un comunicado, que a este acuerdo se suma la prohibición de celebración "de cualquier tipo de actividad recreativa o espectáculo público en el edificio (...) conforme con lo dispuesto en los artículos 4.1, 14.1.c) y 14.2 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de actividades recreativas y espectáculos públicos", decretada por el área de Ciudad Habitable y Vivienda el pasado 27 de abril.

En dicho expediente, ha continuado UPN, se asegura que "por Policía Municipal se procederá, en su caso, a la clausura y precintado del local e instalaciones".

Los concejales regionalistas han subrayado que, pese a sus propias resoluciones, "el Ayuntamiento está abdicando de su obligación de control del edificio y permitiendo que se lleven a cabo actividades ilegales sin control alguno".

Según han detallado, "ante las reiteradas preguntas de los ediles regionalistas, José Abaurrea (Bildu) tuvo que reconocer en Comisión de Urbanismo que 'no he encontrado información ninguna' respecto a inspecciones sanitarias pese a que la Mancomunidad ha confirmado que el edificio no cuenta con suministro de agua potable, algo que multiplica los riesgos de la actividad hostelera ilegal que se lleva a cabo en Rozalejo".

Sin embargo, ha añadido el grupo municipal de UPN este martes, "el gaztetxe ilegal del Palacio Marqués de Rozalejo es el protagonista absoluto del programa de fiestas de San Fermín chiquito", con "el lanzamiento del chupinazo, visitas guiadas cada día y presencia en la portada, la contraportada y en el cartel infantil seleccionado, por ejemplo".

Por todo ello, han subrayado que "no se puede permitir que los okupas se rían del Ayuntamiento, mientras Geroa Bai, al frente del área de Seguridad Ciudadana, mira hacia otro lado y hace la vista gorda".

Por eso, han instado a Gómez a "cumplir con sus obligaciones y a hacer cumplir la ley, por muy nacionalistas y muy amigos del alcalde que sean los okupas".