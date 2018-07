UPN pedirá la reprobación de María Solana por su "nefasta gestión" al frente de Educación

Publicado 27/07/2018 13:37:30 CET

PAMPLONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en materia educativa, Alberto Catalán, ha anunciado que los regionalistas pedirán en el Parlamento la reprobación de la consejera de Educación, María Solana, ante "su nefasta gestión al frente del Departamento".

Los regionalistas han criticado, en un comunicado, que la consejera no haya realizado este viernes "ningún tipo de autocrítica ante el cúmulo de errores y despropósitos cometidos". "La valoración realizada hoy por Solana no obedece, en ningún caso, a la realidad que está padeciendo el departamento de Educación. A Solana se le podría aplicar aquello de que no hay más ciego que el que no quiere ver", han señalado.

"En nuestra opinión, los tres ejes principales que Solana ha definido como innovación, igualdad e inclusión, en realidad han sido incompetencia, incapacidad e intolerancia frente a quien no piensa como ella", ha afirmado Catalán.

El parlamentario de UPN ha indicado que "en lugar de parabienes y autobombo, la consejera debiera haber reconocido los errores cometidos y la falta de capacidad para gestionar el Departamento por parte de sus actuales responsables". "Debiera actuar con menos prepotencia y más humildad", ha añadido.

En su opinión, "los pronunciamientos de la Justicia, del Consejo de Navarra, de sindicatos, equipos directivos, asociaciones de padres y madres, sindicatos y otros afectados desaprueban su gestión y vienen a ratificar que la valoración de la consejera obedece única y exclusivamente a un interés partidista por querer confundir a la comunidad educativa y a la sociedad navarra y ocultar la realidad".

Para Alberto Catalán, "casos como la apertura de una nueva aula de modelo D en Sesma en contra de la propia normativa del Departamento, la campaña de preinscripción escolar que ha priorizado la enseñanza en euskera o la modificación llevada a cabo para incrementar las plazas de inspectores en euskera, vienen a demostrar que el sectarismo sigue siendo la característica en la gestión educativa del Gobierno de Barkos". "Los actuales responsables del Departamento ponen la Educación al servicio de los objetivos del nacionalismo vasco y esa estrategia va en contra de la realidad de la educación navarra y de la propia sociedad", ha censurado.

OPES Y DIMISIONES

A su juicio, los últimos ejemplos de la "nefasta gestión" realizada por el Departamento de Educación bajo la dirección de la consejera Solana "han sido el desarrollo de las convocatorias de oposiciones al Cuerpo de Inspectores y a Secundaria y Formación Profesional, con ilegalidades, improvisaciones y falta de criterios que han llevado a la desesperación de opositores y sindicatos". "Los recursos han sido una constante y probablemente lo seguirán siendo", ha augurado.

Ha hablado también Catalán de "las plazas irregulares que se han establecido en los Centros de Apoyo al Profesorado (CAP) y las dimisiones que se ha producido desde el principio de legislatura y se siguen produciendo en el Departamento en puestos tan relevantes como la dirección del servicio de inspección o la Secretaría Técnica, por la que han pasado ya cuatro personas, algo inédito hasta ahora".

Finalmente, el portavoz regionalista ha criticado "la falta de apoyo que se viene dando a la atención a la diversidad, de manera especial, en la escuela pública en castellano con implantación del PAI, que escolariza al mayor número de alumnos con necesidades educativas".