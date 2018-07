UPN-PP gana las generales en Navarra y los nacionalistas quedan fuera del Congreso

Actualizado 21/12/2015 1:01:51 CET

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de UPN-PP ha ganado las elecciones generales en Navarra, tanto al Congreso como al Senado, en una jornada que ha deparado una fuerte irrupción de Podemos, mientras que Geroa Bai y EH Bildu se han quedado sin escaño en Madrid.

En concreto, el escrutinio al Congreso ha dejado dos escaños para UPN-PP con un 28,87 por ciento de los votos, mientras que Podemos logra en sus primeras elecciones generales también dos escaños en Navarra, si bien su porcentaje de voto es del 23 por ciento.

El quinto diputado que se elegía en Navarra ha sido para el PSN, revalidando el escaño que logró en 2011, pero viéndose superado por la fortaleza que ha demostrado Podemos en estos comicios y que le ha servido para situarse por delante de los socialistas, que ha recibido el apoyo del 15,5 por ciento de los votantes.

Este reparto de escaños se traduce en un castigo para Geroa Bai y EH Bildu, que no han logrado revalidar el escaño que obtuvieron ambas en las pasadas generales en 2011. Además, desde 2004 había en el Congreso de los Diputados un representante nacionalista elegido en Navarra, cosa que no ha ocurrido esta vez.

En el caso del Senado, UPN-PP y la candidatura de Cambio-Aldaketa (formada por los cuatro partidos que sostienen al Gobierno foral) se disputaban el primer puesto y ha sido la coalición de regionalistas y 'populares' la que se ha impuesto.

De esta forma, UPN-PP llevará tres senadores a la Cámara Alta (los mismos que logró en 2011), mientras que Cambio-Aldaketa se conforma con un representante, y el PSN se queda fuera.

Así, la suma de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra no ha logrado la mayoría que sí consiguieron estas cuatro fuerzas en las elecciones forales de mayo y que avaló la formación del nuevo Gobierno de Navarra. Por contra, UPN-PP, desde la oposición en el Parlamento foral, ha conseguido la victoria.

UPN-PP Y PSN PIERDEN VOTOS, MIENTRAS CRECEN PODEMOS Y CIUDADANOS

No obstante, la candidatura de UPN-PP, que si bien mantiene el número de diputados y senadores que logró en 2011, ha visto reducido su apoyo en sufragios en diez puntos, dado que hace cuatro años logró un 38,21 por ciento de los votos, y este domingo se ha hecho con un 28,87 por ciento, lo que se traduce en 26.000 papeletas menos.

Se da la circunstancia de que Ciudadanos, que no ha logrado escaño, ha obtenido más de 24.000 votos, frente a los casi 10.000 sufragios que sumó en las pasadas elecciones forales.

El PSN, que revalida su escaño en el Congreso, también ha sufrido una pérdida de miles de votos, pasando del 22 por ciento en 2011 al 15,55 por ciento de 2015, es decir, unos 19.000 votos menos.

Este desgaste en votos contrasta con el resultado que ha obtenido Podemos, que ha sumado cerca de 80.000 votos, frente a las 46.000 papeletas que logró en las elecciones forales de mayo.

UPN VE UN "ÉXITO" Y GEROA BAI REFLEXIONARÁ

Tras conocer los resultados electorales, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha calificado de "éxito" la jornada para la candidatura UPN-PP y ha señalado que "los navarros le han dicho alto y claro a Uxue Barkos y a Adolfo Araiz que Navarra no es nacionalista". Ha incidido en que cinco de los nueve representantes que elegía Navarra para las Cortes Generales han recaído en UPN-PP.

Por su parte, la cabeza de lista de Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha calificado de "histórico" el resultado obtenido por el partido tanto en la Comunidad foral como a nivel estatal y ha garantizado que se van a dejar "la piel y el alma" para "poner las instituciones al servicio de la gente".

Desde Geroa Bai, asumiendo la pérdida del escaño, el cabeza de lista al Congreso, Koldo Martínez, ha reconocido que su coalición tiene que hacer una "reflexión seria sobre qué no hemos contado en esta campaña, sobre qué no hemos explicado bien, sobre qué soluciones no hemos aportado y la sociedad esperaba de nosotros". "La ciudadanía ha hablado y respetamos la voz de la ciudadanía", ha indicado.

Por su parte, la número dos de EH Bildu al Congreso, Bakartxo Ruiz, ha señalado que del resultado electoral se puede deducir que "quizás una mayoría ciudadana ha votado en clave estatal" y que "no ha llegado como debiera el mensaje de fortalecer el cambio aquí o un voto más ligado a lo local y al territorio".

Finalmente, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha pedido al Gobierno de Navarra que "reflexione" los resultados electorales y que "haga un cambio de izquierdas en el Gobierno de Navarra". "Los ciudadanos en Navarra han votado mayoritariamente a fuerzas de izquierdas y eso en Navarra es algo histórico", ha añadido.

LOS NOMBRES DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES NAVARROS

Los cinco diputados elegidos este domingo por los navarros son los siguientes: Íñigo Alli (UPN-PP), Carlos Salvador (UPN-PP), Ione Belarra (Podemos), Eduardo Santos (Podemos), y Jesús Mari Fernández (PSN).

Los cuatro senadores navarros son José Cruz Pérez Lapazarán (UPN-PP), Pachi Yanguas (UPN-PP), Cristina Sanz (UPN-PP) y Ana Luján (Cambio-Aldaketa). A estos se suma la senadora autonómica, Idoia Villanueva (Podemos), que fue designada por el Parlamento de Navarra.