La UPNA trabaja con "el interés y la intensidad necesaria" para la implantación de Medicina

Actualizado 21/03/2018 16:37:52 CET

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alfonso Carlosena, ha asegurado que desde el centro se está trabajando en el estudio para la implantación del grado de Medicina con "el interés y la intensidad necesarios", unos estudios que podrían estar en marcha para el curso 2019/2020.

"Desde el punto de vista interno de la universidad se están dando los mimos trámites y temporalización que en otros grados, con las mismas condiciones y grupos de trabajo", ha relatado el rector en una comisión en el Parlamento foral solicitada por Geroa Bai.

No obstante, ha remarcado que el informe que va a elaborar una consultora es algo que "no se ha hecho" con otros grados porque "no se ha estimado pertinente", pero que Medicina es "un grado con particularidades" y que es conveniente un trabajo externo que dé una valoración de los recursos económicos "más objetiva".

Tras detallar el proceso para la puesta en marcha de un grado en la UPNA, Carlosena ha explicado que en el caso de Medicina ya está "prácticamente ultimado" el cuaderno de trabajo, que supone la primera fase.

En cuanto al estudio de viabilidad, ha explicado que se acaba de encargar a una consultora, un trabajo que "tampoco hay que sobrevalorarlo y darle más importancia de la que tiene", ya que "se apoya en trabajos que se han venido haciendo durante todo este tiempo", pero que "complementará".

Este estudio de viabilidad se realizará en un plazo de dos meses y medio, lo que coincide con el tiempo que va a llevar al grupo de trabajo elaborar la memoria del grado de Medicina, ha comentado Carlosena, para agregar que la previsión es llevar este tema al Consejo de Gobierno de la UPNA en 25 semanas contando desde hoy y que previsiblemente el grado de Medicina podría estar en marcha para el curso 2019/2020.

"En este momento procesal, la pelota está en el tejado de la universidad. Haremos nuestra tarea como la tenemos que hacer desde la perspectiva de que Medicina ha sido un grado que desde un criterio académico hemos defendido", ha expuesto Carlosena, para remarcar que se trata de unos estudios que tienen sus "particularidades y necesidades de financiación".

En este sentido, ha comentado que "no nos hubiéramos lanzado a plantear" la implantación de Medicina "si no hubiera habido un viento favorable" con una mayoría parlamentaria y un Gobierno foral que defienden "esta necesidad". Y ha asegurado a los parlamentarios que no tienen que tener "ninguna duda" de que por parte de la universidad "la tarea que nos toca vamos a hacerla".

"Cuando la pelota deje de estar en nuestro tejado, si ese tejado no asume su responsabilidad y no apoya los estudios desde un punto de vista económico y del sistema navarro de salud este rector será el primero que dirá que no se va a implantar. No vamos a poner un grado de Medicina que no cumpla los requisito mínimos de calidad que todos nos debemos exigir", ha declarado el rector, para agregar que en el momento que la UPNA haga su parte, "el apoyo que se necesita es muy importante".

GEROA BAI PIDE "PISAR EL ACELERADOR"

En el turno de los grupos parlamentarios, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha afirmado que la exposición del rector le ha "tranquilizado" y ha valorado que "por lo menos se ha echado a andar". No obstante, ha considerado que "se podrían haber dado más pasos adelante de los que se han dado" y les ha animado a "pisar un poquito el acelerador". Además, se ha preguntado "si alguien está tirando del Grado de Medicina" para su implantación.

Por parte de UPN, Alberto Catalán ha remarcado que "cualquier planteamiento tiene que ser riguroso" y ha preguntado a los responsables de la universidad y del Gobierno foral si "en estos momentos es prioritario el grado de Medicina en la UPNA" cuando, en su opinión, "no se están cubriendo las necesidades de la educación obligatoria".

En representación de EH Bildu, Miren Aranoa ha subrayado que "la implantación de Medicina es una demanda ciudadana muy vieja que ha generado multitud de iniciativas políticas" y ha considerado que su puesta en marcha "requiere de la implicación sin ambages de todo el Gobierno". Por ello, y pese a que ha valorado que "hay buenas palabras y voluntad", ha asegurado que "aún quedan muchos pasos que dar".

Desde Podemos, Tere Sáez ha lamentado que aunque "hay una demanda social histórica" para que la UPNA cuente con Medicina, todavía no se haya implantado y ha defendido que el impulso de este grado debería ser "un logro de esta legislatura". Ha esperado así que en lo que queda de legislatura "esté el cimiento ya echado" porque, según ha dicho, es "posible".

El socialista Carlos Gimeno, por su parte, ha manifestado que su partido se fía de la calendarización explicada por el rector sobre el estudio por parte de la universidad para la implantación de Medicina y ha considerado que "lo que hace falta es que esta decisión la asuma el Legislativo y el Ejecutivo". "La UPNA lo que necesita son instrucciones claras y financiación", ha sostenido.

La parlamentaria Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido que la implantación de los estudios de Medicina en la UPNA tiene que ser "una prioridad" y ha esperado que el Gobierno de Navarra "acompañe este proceso como toca" para que estos estudios sean una realidad.