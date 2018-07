Varios centenares de personas se manifiestan en Pamplona contra la violencia machista

Actualizado 25/11/2007 13:55:39 CET

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas se manifestaron hoy en Pamplona contra la violencia machista, con motivo de la celebración del día internacional. La marcha, celebrada bajo el lema '¡Aislemos a los agresores/Erasotzaileak kanpora!', estaba organizada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista.

Minutos antes de comenzar la marcha, que partió y finalizó en la Plaza del Castillo, Teresa Saralegui, abogada y coordinadora de la Plataforma, subrayó que la exigencia de erradicación va dirigida a los maltratadores, "pero también a las instituciones, para que se adopten las medidas suficientes".

Una exigencia que extendió igualmente a toda la ciudadanía en general, porque "es importante concienciar a la sociedad para que no se permitan estas agresiones y no convivan con los maltratadores como si no hubiera pasado nada".

En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, entre ellas la Ley de Igualdad, Saralegui sostuvo que son "positivas", pero no suficientes", y añadió que "aún queda mucho por hacer, porque los Presupuestos Generales no incluyen las cantidades económicas suficientes ni los medios humanos para que las medidas puedan ser llevadas a cabo".

Asimismo, se debe hacer hincapié, sobre todo, "en la educación de los niños para que desde la infancia se cambien las mentalidades que conllevan al machismo", explicó Saralegui para subrayar que es "fundamental" que se lleven a cabo políticas de igualdad "porque el maltrato está basado en la desigual entre hombres y mujeres".

En cuanto a la polémica suscitada por la muerte de una mujer a manos de su ex pareja, tras aparecer en un programa de televisión, Saralegui mostró su desacuerdo en la forma cómo se trasmite el maltrato en programas de este tipo, "con mucho sensacionalismo".