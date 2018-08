Visita la UPNA un equipo navarro de preuniversitarios, que ha ganado en EEUU una competición internacional de tecnología

Publicado 24/07/2018 18:17:46 CET

El equipo FSIngeniumTeam, formado por estudiantes preuniversitarios de la Comunidad foral y ganador del concurso internacional First Lego League Global Innovation Award por un sensor de humedad, ha visitado los Institutos de Investigación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA): Instituto de Smart Cities (ISC), Instituto de Materiales Avanzados (InaMat), Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) e Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics).

Los jóvenes han sido recibidos por el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena; el vicerrector de Investigación, Ramón Gonzalo García; y la directora de desarrollo de negocio de los Institutos de Investigación, Begoña Vicente Yenes.

Los estudiantes participaron en la First Lego League World Festival, una competición internacional abierta a jóvenes de entre 10 y 16 años con desafíos de ciencia y tecnología. Para ello, presentaron un innovador sensor de humedad para suelos, para el que recibieron el asesoramiento de diversos profesionales, incluidos dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la institución educativa.

En este certamen, celebrado en abril en Detroit (Estados Unidos), el equipo navarro ganó en la categoría de Estrategia por dicho dispositivo, denominado 'Hidrobola' y con el que resolvía el problema del ciclo del agua (localización, uso, almacenamiento y movimiento del agua), planteado en esta edición, ha informado la UPNA en una nota.

Para ello, el equipo de FSIngeniumTeam desarrolló "un novedoso sensor de humedad para suelos, ya que incorpora un sensor dual que permite estimar en tiempo real parámetros esenciales para el desarrollo óptimo de cultivos", explica Miguel Ángel Campo Bescós, profesor del Departamento de Ingeniería de la UPNA. Este investigador del Instituto IS-FOOD asesoró a estos jóvenes, junto con su compañero de departamento e instituto de investigación Rafael Giménez Díaz.

La 'Hidrobola', una bola que mide con precisión el agua disponible para cultivo, permite optimizar el uso de este líquido elemento durante el riego. En su desarrollo, los preuniversitarios realizaron moldes de escayola para esculpir las bolas y soldaron un sensor interno, además de colocar otro externo. Después, probaron el dispositivo en seis macetas con tierra y en condiciones diferentes y registraron los datos en sus teléfonos inteligentes.

SOLUCIONES INNOVADORAS

El sensor del equipo navarro fue seleccionado como una de las veinte mejores soluciones innovadoras en dicha competición de Detroit, de las cuales tan solo cuatro procedían de fuera de Estados Unidos. En junio, lo presentaron en la First Lego League Global Innovation Award, un certamen ligado al anterior, en el que se mostraron las soluciones innovadoras que los participantes habían creado como resultado de sus proyectos. Este encuentro, que tuvo lugar en San José (California, Estados Unidos), sirvió para buscar inversores y así lanzar al mercado las distintas innovaciones.

El proyecto del equipo navarro fue elegido el mejor de la First Lego League Global Innovation Award, por lo que obtuvo un premio de 20.000 dólares (unos 17.000 euros), que deberá invertir en el desarrollo del proyecto premiado o en participar en próximas ediciones de esta competición.

El equipo FSIngeniumTeam, vinculado a la empresa FSEstructuras, de Sarriguren (Navarra) e impulsado por el arquitecto especializado en ingeniería estructural Fernando Sarría, ganó este año el desafío First Lego League de Navarra y, posteriormente, el de España, lo que le dio el pasaporte a la First Lego League World Festival.