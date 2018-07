Un medio chino supo en julio del escándalo de la leche pero se le impidió investigar por los JJ.OO.

Actualizado 22/09/2008 19:34:27 CET

- El número de bebés afectados supera ya los 52.000, según los últimos datos

PEKÍN, 22 Sep. (OTR/PRESS) -

El escándalo de la leche adulterada en China no cesa de crecer. Hoy, las autoridades actualizaron la cifra de bebés afectados por el producto contaminado a casi 53.000, mientras el número de muertes se mantiene en cuatro. No obstante, la otra cara de la noticia adquiere tintes políticos, puesto que el redactor jefe de un periódico chino denunció que su medio tenía constancia ya en el mes de julio de que varios menores habían enfermado tras consumir la leche, pero no pudieron investigar por orden expresa del Gobierno, que prefirió salvaguardar su imagen de cara a la galería en plenos Juegos Olímpicos.

El redactor jefe de 'Southern weekend', uno de los pocos rotativos independientes existentes en el gigante asiático, avaló hoy las sospechas que, desde hace semanas, hablaban de una supuesto interés de Pekín por ocultar el caso de la leche contaminada con melamina. Fu Jianfeng, redactor jefe, afirmó que su periódico ya sabía desde finales de julio que más de una veintena de niños se encontraban hospitalizados, pero no pudieron investigar "porque imperaba la armonía generalizada" en vísperas de la cita deportiva. "Como responsable, me sentía muy preocupado, porque sentía que lo que iba a correr era una grave catástrofe sanitaria", lamentó en su blog.

El periodista corrió la voz y recomendó a nivelk personal no consumir productos de la marca Sanlu, la principal productora de la leche en polvo en China, pero no fue hasta el fin de los Juegos Olímpicos cuando se comenzó a investigar. Así, el redactor que recibió el primer aviso, He Feng, contactó con padres y hospitales y estableció el vínculo entre el producto y los fallos renales en los menores. Fu explicó que "Sanlu es una de las marcas que ha alcanzado la categoría de 'inspección no necesaria' de la Administración de Calidad" y, por ello, "habría sido como tirar piedras contra su propio tejado si la Administración hubiese encontrado problemas".

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud sostiene que no recibió ningún tipo de información por parte china hasta el reciente 11 de septiembre.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

De momento, el Gobierno rehúsa pronunciarse respecto a su supuesta influencia para ocultar el escándalo, mientras sigue lavando su imagen buscando responsabilidades directas. Hoy aceptó la renuncia del principal responsable de la Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena, según informó la agencia Xinhua.

También renunció a su cargo el líder del Partido Comunista en la ciudad de jefe del Partido Comunista Chino en la ciudad de Shijiazhuang, donde tiene su sede la marca Sanlu. Por su parte, según informaciones de la BBC recogidas por otr/press, el primer ministro, Wen Jiabao, se disculpó por lo sucedido y anticipó reformas y controles más exhaustivos.

Al margen de las implicaciones políticas del escándalo, lo cierto es que el número de enfermos no cesa de crecer conforme las autoridades actualizan las cifras de afectados. De esta forma, y aunque el total de fallecidos sigue siendo de cuatro personas, el Gobierno elevó hoy de 13.000 a 52.857 el número de bebés con problemas. De ellos, más del 80% tiene menos de dos años, principalmente porque para un adulto las posibilidades de enfermar disminuyen a no ser que consuma más de dos litros de leche al día.