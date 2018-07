Interior evaluará a final de mes la evolución "exacta" de la 'kale borroka'

Actualizado 22/08/2007 21:20:14 CET

- Rubalcaba destaca las últimas detenciones relacionadas con la violencia callejera porque son "complejas de hacer"

MADRID, 22 Ago. (OTR/PRESS) -

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no cree que se puede hablar a la ligera de un "recrudecimiento" de la violencia callejera en las últimas semanas y por eso esperará hasta final de mes para realizar una "valoración exacta" de la evolución de la kale borroka. Así lo anunció hoy el ministro, que además quiso destacar la importancia de las detenciones que en los últimos días se han producido apresando a personas relacionadas con actos de kale borroka, ya que se trata de arrestos "muy complejos de hacer".

En una comparecencia ante los medios en la sede de la Dirección General de Tráfico, Rubalcaba anunció que a final de mes su departamento realizará una "valoración exacta" de la evolución de la kale borroka durante los meses de verano. El ministro realizó este anuncio al ser preguntado sobre el "recrudecimiento" de la violencia callejera en Euskadi, algo que matizó no se puede afirmar hasta "ver que ha pasado este mes y que pasó en los anteriores meses" y comparar los datos.

Además, en el tema de la kale borroka, el ministro de Interior quiso destacar las detenciones que se están haciendo, dos el el último mes, de personas relacionadas con estos ataques. Unas detenciones que, si no se practican 'in situ', tienen mucho mérito ya que "no es fácil demostrar que alguien está en un acto de violencia callejera". "Se hacen rápido, se van y hay que encontrar pruebas. La Policía y la Guardia Civil detienen cuando tienen pruebas para ir al Juzgado", explicó Rubalcaba.

Concretamente el día 13 de este mes, agentes de la Ertzaintza detuvieron en Vitoria a Igor Maiora al que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo envió a prisión como uno de los autores de la quema de un cajero de la Caja Vital Kutxa en Vitoria el pasado 19 de mayo. Cuatro días más tarde también la Ertzaintza arrestó y en Barakaldo (Vizcaya) a un joven de 25 años por su presunta implicación en varios actos de kale borroka perpetrados hace varios años. Se trataba de Alberto Gómez González, se le imputan dos acciones de violencia callejera en la Margen Izquierda durante los últimos seis años, un ataque a dependencias policiales, en 2004, y en la quema de dos cajeros en 2001.

ETA LO SEGUIRÁ INTENTANDO

Preguntado sobre la situación actual de ETA, Rubalcaba señaló que es la misma que "hace 15 ó 30 días". "ETA lo ha intentado en varias ocasiones desde que rompió la tregua y la Guardia Civil y la Policía lo han impedido", recordó el ministro que dijo que en estos momentos "lo único" que les puede decir a los ciudadanos es que seguirán trabajando en esa misma dirección porque ETA seguirá intentando atentar.

Sobre las informaciones que apuntan a que ETA habría estado recopilando información para perpetrar un atentado en Vitoria, el ministró denunció que muchas veces se publican cosas que "no son más que puras especulaciones" y, en este caso concreto, solo provocan que los vitorianos estén más "intranquilos que ayer".