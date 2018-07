Unos ocho de cada diez españoles cree que la crisis seguirá en 2010, y tres de cada cuatro, más tiempo

Actualizado 27/01/2010 1:00:17 CET

- Los jóvenes muestran una visión más positiva, mientras que el 30,6% considera que el Gobierno hace todo lo que puede para mejorar la situación

MADRID, 27 Ene. (OTR/PRESS) -

Más de ocho de cada diez españoles (el 85,2 por ciento) cree que la crisis económica continuará durante todo 2010, y cerca de tres de cada cuatro (73,9 por ciento) piensan que se prolongará durante los próximos años. Sólo el 28,7 por ciento opina que la crisis es un problema temporal y que todo se normalizará pronto. Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta entre 10.000 ciudadanos elaborada por Aegis Market, que concluye asimismo que los jóvenes de entre 15 y 25 años tienen una visión algo más positiva que los mayores, así como que los que gozan de más ingresos son los que piensan que la crisis estará presente durante todo 2010. Cerca de uno de cada tres (30,6 por ciento) cree que el Gobierno hace todo lo que puede para mejorar la situación, y más de la mitad tienen previsto ahorrar más en vez de pedir préstamos.

Los jóvenes de entre 15 y 25 años tienen una actitud algo más positiva que los segmentos de población de mayor edad y muestran cierto desacuerdo con la afirmación de que la crisis continuará. Sin embargo, los que gozan de un mayor nivel de ingresos económicos son los que más consideran que la crisis estará presente durante todo este año.

Ante las políticas económicas que se están aplicando en España para frenar la crisis, el 30,6 por ciento de los ciudadanos afirma que el Gobierno está haciendo todo lo que puede para mejorar la situación. Los mayores de 45 son los dan una mejor valoración, aunque no deja de ser negativa.

MENOS SEGUROS POR CULPA DE LOS MEDIOS

Los medios de comunicación también reciben críticas por su papel en la percepción que los españoles tienen de la crisis económica. El 77,5 por ciento afirma que las noticias y reportajes que se muestran en los medios de comunicación les hacen sentirse menos seguros ante la situación económica, porcentaje que supera el 80 por ciento entre los ciudadanos de clase media-alta.

En cuanto a los cambios que la situación económica ha provocado en los hábitos de consumo de los ciudadanos, el 57,5 por ciento de los encuestados tiene pensado ahorrar más en el futuro en lugar de pedir préstamos, y en los próximos 12 meses los españoles no prevén incrementar su gasto en ningún tipo de producto en particular. Intentarán contenerse en los niveles actuales de gasto, reduciendo el consumo de aquellos productos que no sean de primera necesidad.

Además, a la hora de hacer la compra, un 63 por ciento de los españoles tiene intención de cambiar sus productos habituales por productos de marca blanca, y el 69,9 por ciento modificará su cesta de la compra introduciendo un mayor número de productos que estén en promoción.