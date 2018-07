Las ventas de automoviles de lujo se disparan entre advertencias de fraude fiscal

Actualizado 26/01/2007 15:40:18 CET

- Los técnicos financieros del Ministerio de Economía aseguran que el dinero negro se canaliza en estas compras

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

Los coches de lujo se venden como rosquillas. El descenso en las ventas registradas en el conjunto del sector automovilístico español el pasado año contrasta con el importante incremento que se ha percibido en los últimos meses en las ventas de los automóviles de lujo. Para el sindicato de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda, el motivo de este nuevo 'gusto por lo caro' en nuestro país es que gran parte del dinero negro de España se canaliza a través de la compra de este tipo de automóviles.

El pasado año se vendieron en España un total de 9.731 coches de lujo, lo que supone un aumento del 29,6% respecto a 2005, en contraste con el descenso del 1,9% registrado por el conjunto del mercado automovilístico general. Los concesionarios de automóviles aseguran que el crecimiento de este tipo de matriculaciones se ha debido a las facilidades de financiación y a la "apetencia social" por coches caros como símbolo de estatus y diferenciación.

Los coches de lujo siguen encabezando las ventas del sector aunque la llegada del carne por puntos ha provocado que muchos compradores echen el freno. La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) asegura que el boom de venta de automóviles de lujo vivido durante 2006 se ralentizó a finales de año sobre todo desde la entrada en vigor del carné por puntos. Así, en los dos últimos meses las ventas de coches 'premium' cayeron un 23,5%.

La patronal de los concesionarios indica que el descenso de las ventas de coches de lujo no se ha hecho patente hasta noviembre porque el plazo de entrega oscila entre cinco y seis meses, de forma que la implantación del carné por puntos no tuvo un efecto inmediato con su entrada en vigor en junio.

El presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, asegura que la compra de vehículos de gama alta es un proceso "coyuntural" por parte de un sector social que ha recurrido al crédito hipotecario para adquirir su vehículo. "No obstante, este fenómeno parece haber tocado techo como consecuencia de dos factores que han coincidido en el tiempo, como la subida de tipos de interés y el carné por puntos", añadió.

Entre los coches de gama alta la marca Mercedes sigue siendo la favorita de los compradores. El pasado año esta marca vendió un total de 4.498 unidades, seguida de BMW con 1.415 unidades, Porsche (912), Audi (893), Jaguar (513), Lexus (258), Volkswagen (225), Bentley (125), Aston Martin (114), Maserati (78), Ferrari (64), Chevrolet (54), Volvo (42) y Cadillac (41). Los mayores crecimientos correspondieron a Volvo (740%), por delante de Aston Martin (153%), Jaguar (93%), Maserati (50%), Porsche (47%), Mercedes (38,5%), Lexus (36,5%) y Bentley (16,8%).

DINERO NEGRO SOBRE RUEDAS

Este incremento exponencial de las ventas de automóviles de lujo durante los últimos meses tiene para el sindicato de los Técnicos financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) un origen claro: la canalización del dinero negro que existe en España. Esto se suma al espectacular incremento de billetes de 500 euros en circulación que en el último año han aumentado casi un 20%.

El sindicato asegura que actualmente existe una práctica bastante extendida por la que una sociedad con actividad económica adquiere un vehículo no necesario para su desempeño, sino para el uso particular de los socios. El objetivo de este maniobra, según Gestha, es deducirse la amortización del vehículo como gasto en el Impuesto sobre Sociedades y la mitad de la cuota del IVA soportado en la declaración por este impuesto, pudiendo obtener la sociedad un ahorro entre un 32% y un 37% en relación al precio satisfecho por un particular.

Por este motivo, piden a la administración tributaria que utilice la información de la que dispone para investigar eficazmente las adquisiciones de vehículos realizadas total o parcialmente con dinero no declarado, y proponen la comprobación de aquellas compras de vehículos realizadas por personas físicas con rendimientos reducidos o por sociedades con nula o mínima actividad económica.