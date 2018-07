Luz Casal, operada de urgencia de cáncer de mama

Actualizado 26/01/2007 15:04:46 CET

- La cantante gallega, de 48 años, aplazó el día 14 su concierto de mañana en Alicante por motivos de salud

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

La cantante Luz Casal dio hoy un buen susto a sus numerosos fans al ser intervenida de urgencia por un cáncer de mama en una clínica madrileña. La solista, de 48 años de edad, había suspendido el pasado día 14 de enero, por motivos de salud, el concierto que tenía previsto ofrecer mañana en la localidad alicantina de Elda. Ahora queda pospuesta además su inminente gira europea, que tenía previsto comenzar la semana que viene.

Los representantes de la cantante difundieron esta mañana un comunicado en el que explicaban que la cantante tuvo que ser operada de urgencia en la Clínica Ruber Internacional, para serle extirpado un tumor cancerígeno de mama. Asimismo, se subraya que la intérprete se "muestra con fuerzas para enfrentarse a este revés y ha manifestado tener unas ganas locas de volver a los escenarios".

El comunicado clarifica asi la suspensión anunciada el pasado día 14 "por motivos de salud" del concierto que la cantante tenía previsto ofrecer este sábado en la localidad alicantina de Elda. La nota, además, precisa que "esta inesperada situación le obliga a posponer su inminente gira francesa ('Le Tour de France'), que iba a dar comienzo el día 1 de febrero, asi como conciertos en Suiza, Holanda, Portugal, y una serie de actuaciones en España inicialmente previstas para este año".

Luz Casal afronta asi un proceso similar al que han superado recientemente otras estrellas de la canción, como la australiana Kylie Minogue. Desde primera hora de la mañana, el foro activado en la 'zona fans' de la web de la artista (www.luzcasal.es) empezaba a recoger intervenciones de sus seguidores, con enlaces a los medios que habían colgado la noticia y mensajes y dedicatorias de sorpresa por lo ocurrido y ánimo para la cantante.

El pasado mes de octubre la cantante concluyó una serie de cinco conciertos en el teatro La Cigale de París. La cantante, primera artista pop española en llenar esta sala durante cinco días seguidos, tenia previsto 12 actuaciones en Francia durante los dos próximos meses.

GRABO SU PRIMER SINGLE EN 1980

Luz Casal nació el 11 de noviembre de 1958 en la localidad coruñesa de Bolmorto, pero creció en Asturias. A los siete años ya cantaba e intentó participar en un programa de radio, pero no se lo permitieron por ser demasiado joven. Más tarde estudió solfeo, piano y, como complemento, técnicas de bel canto. Durante algún tiempo hizo coros, entre otros con Juan Pardo en temas como en Mi guitarra o Conversaciones conmigo mismo. A partir de 1977 participó en diversos festivales de la canción europeos y en 1980 grabó un single, 'El ascensor', que no contó con promoción y apenas tuvo repercusión en el mundo del disco. Entre 1980 y 1982, trabajó y colaboró con diferentes grupos musicales y grabó el álbum 'No aguanto más' con la colaboración de Ramoncín, Roque Narvaja y Miguel Ríos.

En 1984 Luz Casal editó su segundo álbum, 'Los ojos del Gato' en el que prestaron su colaboración Hilario Camacho o Carmen Santonja. En 1985 grabó en Alemania y Bélgica su disco 'Luz', y en 1987 trabajó en la grabación de su cuarto LP, 'Quiéreme aunque te duela'. Se consagró como una de las mejores cantantes de rock en España, tras el lanzamiento de Luz V(1989) y un año más tarde publicó 'A contraluz', un LP en el que están incluidos los dos temas que interpretó en la película 'Tacones lejanos' de Pedro Almodóvar. En junio de 1995 presentó su álbum 'Como la flor prometida', en cuya preparación invirtió cuatro años.

Tras cuatro años de retiro, Luz Casal volvió a la música en octubre de 1999 con un nuevo álbum 'Un mar de confianza', grabado en Londres y Madrid. Paralelamente a la grabación de este disco, la cantante publicó una colección de sus mejores canciones para el mercado francés. El pasado septiembre presentó su último álbum, 'Pequeños, medianos y grandes', un recopilatorio con 30 canciones, 17 de ellas inéditas, lo que demuestra que la cantante "no se ha dormido en los laureles del éxito, que no vive de los recuerdos, que está viva y en pleno proceso creativo", explica su página web.