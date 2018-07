Blanco asegura que los socialistas todavía no han decidido "el camino a transitar en Navarra"

Actualizado 04/06/2007 22:07:15 CET

- Puras avisa que un gobierno en minoría de UPN "es muy difícil" y pide confianza ante las críticas a un posible pacto Na-Bai

PAMPLONA/MADRID, 4 Jun. (OTR/PRESS) -

"No hemos decidido por qué camino vamos a transitar en Navarra". El secretario de organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy que los socialistas todavía no han elegido el sendero que tomarán en la comunidad foral. Dos caminos son los que se abren ante ellos: el de la derecha, un gobierno de coalición con el PP, y el de la izquierda, un tripartito progresista de la mano de la plataforma nacionalista Na-Bai e IUN. En todo caso, lo que, según el candidato socialista a la presidencia de Navarra, Fernando Puras, es "una hipótesis muy difícil" es que Sanz siga gobernando en solitario y, por tanto, en minoría. En todo caso, el líder del PSN volvió a insistir en que la decisión final se tomará en Navarra y, ante las críticas surgidas en el seno del PSOE ante un posible pacto con pidió "respaldo y confianza a los socialistas navarros".

Durante su tradicional comparecencia ante los medios tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE, Blanco señaló que la ejecutiva del partido está "puntualmente informada" de todas las gestiones y pasos que da el PSN que, reveló, todavía no ha tomado "ninguna decisión".

En todo caso, señaló que, aunque aún "no han decidido por qué camino vamos a transitar", el PSN tiene todo su apoyo en su "ambición de formar gobierno". Además, apuntó que en la reunión del pasado viernes lo que hizo el PSN fue facultar a los dirigentes Carlos Chivite y Fernando Puras para la conformación "del mejor acuerdo respondiendo al interés general del Partido Socialista y sobre todo, a los deseos de los ciudadanos en las urnas". "Tenemos la voluntad de escuchar a todo el mundo y de hacer el mejor gobierno", proclamó.

Y, según Puras, el mejor gobierno, y por el que apostaron los navarros el 27-M, es el del "cambio". "Los ciudadanos quieren que haya cambio en quienes gobiernan y en su forma de gobernar, porque se ha sometido a la ciudadanía a una tensión muy importante", afirmó el cabeza del lista de los socialistas navarros que señaló que, aunque "no está descartado nada", es "francamente muy difícil", que el PSN permita un gobierno de UPN en minoría.

Señaló que esto no quiere decir ni mucho menos que el pacto con Na-Bai esté hecho, aunque si apuntó que "se van dando algunos pasos por parte de Na-Bai", aunque advirtió que hay que esperar a ver en qué se traducen. Puras quiso dejar claro que un hipotético acuerdo con los nacionalistas no afectaría "en nada" a las relaciones con el resto de España y recalcó que el PSN ha defendido reiteradamente que "el proyecto de Navarra como Comunidad foral propia".

Sobre los recelos que en el PSOE levanta ese posible pacto con Na-Bai señaló que, aunque "no cabe la menor duda de que formamos parte del PSOE y obviamente disponemos de la perspectiva global en la que se inserta nuestra acción política", pidió "apoyo, respaldo y confianza en los socialistas de Navarra". "No es cosa buena que cada uno opinemos de lo que otros tienen que hacer en otras comunidades. Yo doy toda mi confianza a lo que los socialistas de uno u otro territorio puedan decidir, sobre todo porque no estoy en condiciones de analizar la complejidad de su situación", sentenció.

RAJOY, PESIMISTA

Y ante este panorama, es lógico que el presidente del PP, Mariano Rajoy, exprese su pesimismo ante el futuro de su partido en la comunidad foral. El líder popular defendió el acuerdo ofrecido por Sanz a Puras que daría "cuatro años de estabilidad" a Navarra y si bien afirmó que no es "excesivamente optimista" confió en que haya "alguien en el PSOE que pueda echarle un poco de sentido común a este asunto" y evite un pacto del PSN y Na-Bai.

Un acuerdo que es perfectamente posible si los socialistas navarros ponen por delante de sus intereses partidistas "el interés general". Así lo aseguró el secretario general de UPN, Alberto Catalán, que señaló que el consenso con el PSN depende "de la voluntad y del objetivo que se persiga a la hora de configurar el nuevo gobierno". "El pacto es mucho más fácil de lo que algunos puedan pensar", sentenció.