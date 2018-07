Rajoy promete desfiscalizar la vivienda y eliminar las "rigideces" del mercado del suelo si gobierna

Actualizado 22/08/2007 19:43:23 CET

- Dice que la economía española "no está mal" pero alerta de que tiene "dos o tres problemas muy graves"

MADRID, 22 Ago. (OTR/PRESS) -

Bajar los impuestos que se aplican a la vivienda y eliminar las "rigideces" del mercado del suelo. Estas son las dos fórmulas que el presidente del PP, Mariano Rajoy, promete aplicar si llega al Gobierno para intentar abaratar el desorbitado precio de la vivienda en España. Con una visión más general, Rajoy reconoció que la economía española "no está mal" pero también alertó de que tiene "dos o tres problemas muy graves", entre los que destacó el alto nivel de endeudamiento de las familias y empresas o la falta de competitividad.

El líder del PP aseguró que la vivienda, una de las cuestiones que siempre aparecen entre las que más preocupan a los españoles en todas las encuestas del CIS, ocupará un lugar primordial ya que, como reconoció el propio Rajoy, el acceso a la vivienda es "probablemente el problema que afecta más a los españoles". Así, las dos soluciones que promete aplicar si es elegido presidente son avanzar en la "desfiscalización" de la vivienda, es decir bajar los impuestos que gravan el precio de las casas, y liberalizar el mercado del suelo.

Para lograr esto último, Rajoy anunció que se "reducirán las rigideces" y los "trámites burocráticos tan absurdos que hacen que, en ocasiones, la construcción de viviendas tarde mucho tiempo en poder realizarse", algo que "lleva a que el suelo constituya un factor que encarece la vivienda". En este sentido, afirmó que "es evidente que en España sobra suelo" ya que es un país con "poca densidad de población". Además, en el ámbito de la vivienda, también impulsará el mercado del alquiler para que constituya una "opción real" al alcance de los que no desean optar a la vivienda en propiedad.

Otras de las reformas estructurales que promete afrontar Rajoy como la liberalización de los ferrocarriles, con el objetivo de que otros operadores puedan trabajar como ocurre con el sector aéreo, y la mejora en la "organización del trabajo con el acuerdo de las empresas y sindicatos para que faciliten de verdad la conciliación de la vida laboral y familiar".

A ellas se sumaran medidas también en el ámbito fiscal, donde -al margen de la reducción de los impuestos que afectan a la vivienda- promete incluirá la supresión del impuesto de patrimonio y la rebaja del de sociedades. La promesa de Rajoy es que tras la rebaja del impuesto de sociedades, los tipos queden fijados en el 20 por ciento para las pymes y el 25 por ciento para el resto de empresas.

VIVIENDO DE LA HERENCIA Y LA INERCIA

En una entrevista con Europa Press, Rajoy admite además que la economía española "no está mal", pero dice que tiene dos o tres "problemas muy graves" como la falta de competitividad, el endeudamiento de familias y empresas y el nivel adquisitivo de los salarios que, con la subida de las hipotecas, puede generar problemas para llegar a fin de mes. Teniendo en cuenta este panorama, el objetivo del líder del PP es "preparar a la economía española para un nuevo mundo cada vez más abierto, global y competitivo".

Y, en este sentido, denunció que Zapatero no está haciendo "nada" para afrontar un posible ciclo de recesión económica. "El Gobierno no está haciendo nada", exclamó y añadió que "la economía ha vivido de la herencia y de la inercia". "Lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Eso es el tancredismo", sentenció.