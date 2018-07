La publicidad del vino incluirá el eslogán 'El vino sólo se disfruta con moderación'

Actualizado 10/12/2008 19:18:28 CET

- El sector vitivinícola se autoimpone la educación en el consumo moderado.

MADRID, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

El sector vitivinícola español se ha comprometido con la educación en el consumo moderado del vino. Y por eso ha decidido dotarse de un Código de Autorregulación que, entre otras medidas, supondrá la inclusión del lema 'El vino sólo se disfruta con moderación' en toda la comunicación comercial del sector. La iniciativa, que entrará en vigor el 1 de enero, fue presentada hoy en la sede de Autocontrol de la Publicidad, que velará por su cumplimiento, y está respaldada de la Federación Española del Vino (FEV). La aprobación de este Código, forma parte un plan del sector vitivinícola europeo, coordinado desde el Comité Europeo de las Empresas del Vino (CEEV) y el COPA-COGECA. El "Plan del Vino", tiene como objetivo promover la educación en el consumo moderado del vino y en sus propias pautas de consumo, para contrarrestar los terribles efectos de un consumo desordenado de bebidas alcohólicas. Para poder hacer esta campaña de educación, el sector vitivinícola europeo, y en España a través de la FEV, se auto-impone una firme disciplina en su propia comunicación comercial, con el fin de garantizar el correcto comportamiento de las empresas a través de su publicidad.

Es decir, a partir del próximo 1 de enero toda la publicidad y comunicaciones comerciales de todo tipo de vinos deberán respetar el espíritu del código e incluir en sus mensajes la leyenda "El vino sólo se disfruta con moderación" acompañada del logotipo identificativo de la campaña. Se han adoptado unas dimensiones mínimas para el mensaje y además las webs de las empresas adheridas incluirán un enlace destacado con la página web del programa www.wineinmoderation.eu

NORMAS PUBLICITARIAS

Así, los mensajes publicitarios, podrán destacar características del sector y los atributos de específicos del vino, así como el placer de comunicación, jovialidad o socialización asociadas con el consumo moderado responsable, pero en ningún caso animar a cualquier forma de consumo irresponsable o abusivo de vinos. Asimismo, no deben ser destinados ni transmitidos a los menores, ni asociar el consumo al crecimiento o madurez o la abstinencia a inmadurez. La publicidad del vino tampoco debe asociar el consumo de vinos con la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria potencialmente peligrosa o con otras actividades recreativas potencialmente peligrosas o bien relacionadas con el trabajo y las actividades que impliquen la responsabilidad de terceras personas. No deben dar la impresión el consumo de vinos aumenta la capacidad mental o física, mejora el rendimiento o las habilidades físicas.

Tampoco se debe alegar que el consumo de vino pueda ayudar a prevenir, tratar o curar cualquier enfermedad humana, o que tenga un efecto medicinal cualquiera; no debe reivindicar el efecto desinhibidor del consumo de vino, ni que éste ayude a superar problemas de inadaptación social, de ansiedad o los conflictos psicosociales y, en general, nunca deberán sugerir ni presentar el consumo en solitario como ayuda a resolver este tipo de problemas;

De acuerdo con el código, los anuncios de vino no pueden sugerir que el consumo de vino contribuye a la aceptación o el éxito social ni, por el contrario, no debe sugerir que la abstinencia se asimila al fracaso en la vida social o en el trabajo o en los negocios. Finalmente no deberá mostrar imágenes de la mujer o del hombre bajo una perspectiva de discriminación o que sea degradante, o que muestre estereotipos femenino o masculino, o en imágenes que puedan incitar a la violencia; no debe sugerir, tampoco, que el consumo de vinos aumenta la capacidad sexual o que conduce a tener relaciones sexuales.