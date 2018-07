James Morrison debuta con 'Undiscovered' y tres nominaciones a los British Awards

Actualizado 26/01/2007 16:00:49 CET

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS-M.Martorell) -

Poco más de 20 años, chaqueta de cuero, gesto de tortuosa vida interior y un sonido pop con sello propio. La revelación del 'britpop' de este año es James Morrison, un joven nacido en un pueblo del centro de Inglaterra que ha conseguido desarrollar un registro de voz personal a partir de su admirado Otis Redding y que ha entrado con fuerza en la lista de singles de Reino Unido con 'You give me something'. Su opera prima, 'Undiscovered', sale a la venta el próximo lunes y, de momento, ya está nominado en tres categorías de los British Awards: Mejor Single, Artista Revelación y Mejor Intérprete Masculino.

"Cualquier hombre blanco inglés que intente cantar exactamente como Otis Redding va a parecer estúpido, de modo que yo necesitaba encontrar mi propia forma de transmitir sentimiento", explica Morrison sobre uno de los artistas que más ha influenciado su música y cuya herencia puede comprobarse en el disco de trece temas que sale a la venta el próximo 29 de enero. Él mismo admite que la banda sonora de su tortuosa juventud en un ambiente marginal la conforman algunos de los más míticos cantantes del soul o el blues negro estadounidense, como Marvin Gaye o Stevie Wonder.

La llegada al panorama musical británico de James Morrison, con su single 'You give me something', ha revolucionado a los medios de todo el país que no escatiman elogios para este joven nacido en el pequeño municipio de Rugby, 130 kilómetros al Norte de Londres. "Un extraordinario nuevo talento, es como si le hubiera robado el alma a un cantante negro de blues estadounidense de 80 años" o "él es voz con su propia huella" son sólo algunos de los comentarios que ha suscitado el primer disco de este artista, 'Undiscovered'.

Con 'You give me something', Morrison consiguió entrar directamente al puesto número 5 de ventas de singles y ser nominado a tres British Awards, que se entregarán el próximo 14 de febrero. En la categoría de Mejor Intérprete Masculino competirá con Jarvis Cocker, Lemar, Paolo Nutini y Thom Yorke, mientras que en la de Artista Revelación lo hará con Corinne Bailey Rae, Fratellis, Kooks y Lily Allen. El Mejor Single lo votarán los británicos entre once candidatos, entre los que destacan el 'Put your records on' de Corinne Bailey y el 'Patience' de Take That.

'NOT TOO LATE'

Aunque la entrada en el mercado español no ha sido tan impactante como la que ha vivido en el británico, James Morrison ha compartido muchos minutos en las ondas musicales españolas con una artista estadounidense que sí se ha colocado entre los diez primeros puestos de ventas de singles. Con una entrada directa al número 9 de ventas con la canción 'Thinking about you', Norah Jones ya ha abierto brecha en España para la llegada de su tercer disco 'Not too late', también a la venta a partir del 29 de enero.

El nuevo disco de esta pianista capaz de fusionar, soul, jazz y country, incluye 13 canciones compuestas por ella misma, incluyendo alguna que otra colaboración. Teniendo en cuenta los buenos resultados que le han dado en sus dos álbumes anteriores, 'Come away with me' y 'Feels like home', el equipo de producción y los artistas que le acompañan a la guitarra, en las voces y la batería, Norah Jones ha vuelto a contar con ellos para su tercer álbum. El disco se publica en una edición especial que incluye un DVD con contenidos exclusivos, entre ellos una entrevista con Norah Jones, una galería de fotos y varias actuaciones en directo.